Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

QApp и «Ассоциация финтех» договорились о сотрудничестве в области квантово-устойчивой защиты информации и технологий конфиденциальных вычислений

В рамках сотрудничества «Ассоциации финтех» (АФТ) и QApp создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами применения этих технологий на финансовом рынке.

Одними из важнейших вопросов на финансовом рынке на данный момент являются защита данных и обеспечение конфиденциального обмена данными для обучения искусственного интеллекта, построения моделей скоринга и антифрода. Технологии квантово-устойчивой защиты информации (в частности, постквантовое шифрование) и конфиденциальные вычисления могут помочь участникам рынка решить эти вопросы.

«Ведущие исследовательские компании уже несколько лет отмечают в качестве ключевого стратегического тренда конфиденциальные вычисления. И сейчас самое время обратить внимание на эту технологию с точки зрения ее применения на российском финтех-рынке. Участники отрасли также обращают внимание на проблему защиты данных от квантовой угрозы. Созданная в рамках сотрудничества АФТ с QApp и ключевыми участниками рынка рабочая группа по конфиденциальным вычислениям и квантово-устойчивой защите информации поможет в значительной мере ускорить внедрение этих технологий на финансовом рынке и сделать работу с данными безопаснее», – сказал генеральный директор АФТ Максим Григорьев.

«Синергия экспертизы специалистов QApp и представителей ведущих финансовых институтов России через деятельность рабочих групп АФТ способны вывести результаты прикладных исследований и инженерных проектов по постквантовым алгоритмам на новый уровень. Внимание АФТ к квантовой угрозе, процессу стандартизации постквантовых алгоритмов и пилотированию в ограниченном периметре новых квантово-устойчивых решений кибербезопасности подчеркивает актуальность данной темы и поможет финансовой отрасли России одной из первых качественно подготовиться к новым вызовам в защите данных», – отметил генеральный директор QApp Антон Гугля.

***

АФТ учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора.

Компания QApp (ООО «Куапп») занимается прикладными исследованиями, разрабатывает и пилотирует программные решения и активно участвует в процессе разработки государственных стандартов по новым квантово-устойчивым (постквантовым) алгоритмам. Является резидентом «Киберхаба» «Сколково».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России выпущен первый программно-аппаратный комплекс для защиты информации, полностью соответствующий требованиям ГосСОПКА

Арестована четверть пиратской группировки, перепродававшей взломанные телеканалы

Телеком-оператор и ЦОД сломались, надолго оставив пользователей без интернета и электронных платежей

Власти жаждут отомстить за утечки персональных данных. Штрафы вырастут в разы

Персональные данные военных США открыто продаются в интернете по 12 центов за запись. Власти бессильны

Какие средства ИБ должны обязательно быть в организации

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 11.11: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Где слушать музыку в 2023 году: стриминговые музыкальные сервисы в России

Показать еще

Наука

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга
Показать еще