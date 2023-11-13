Токены и смарт-карты «Рутокен» совместимы с семейством тонких клиентов Tonk

Группа компаний «Тонк» и компания «Актив» подтвердили корректность совместной работы тонких клиентов Tonk с предустановленной операционной системой Tonk TOS и устройств «Рутокен».

Операционная система Tonk TOS – специализированная ОС для тонких клиентов, разработанная группой компаний «Тонк». Продукт содержит встроенные программные клиенты доступа к виртуальным приложениям, удаленным рабочим столам и VDI. Реализованы поддержка перенаправления USB, смарт-карт и токенов, передача звука в обоих направлениях, аутентификация при помощи смарт-карт и токенов.

Компании провели тестирование на совместимость продуктов «Рутокен» с семейством тонких клиентов Tonk — компьютерами, предназначенными для доступа к удаленной вычислительной среде (приложениям, рабочим столам и виртуальным машинам) с использованием протоколов виртуализации и веб-доступа.

Подтверждена корректная работа следующих ключевых носителей и средств криптографической защиты информации «Рутокен»: флагманской линейки USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», в том числе семейство устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC», «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен Lite». Продукты «Рутокен» сертифицированы во ФСТЭК и ФСБ России. Совместимость продуктов «Рутокен» с решениями «Тонк» позволит пользователям значительно повысить безопасность информационных систем за счет применения аппаратных средств аутентификации, а также использовать электронную подпись (в том числе квалифицированную).

Ксения Шаврова, заместитель руководителя технической поддержки компании «Актив», сказала: «Компания «Актив» и ГК «Тонк» на протяжении многих лет плодотворно сотрудничают для создания эффективных и надежных систем защиты информации в ИТ-инфраструктурах наших заказчиков. USB-токены и смарт-карты «Рутокен» легко интегрируются в тонкие клиенты на любой ОС, в том числе в Tonk TOS. Мы рады представить пользователям комплексное решение для удаленного доступа с устройствами «Рутокен», которое позволяет добиться высокого уровня обеспечения информационной безопасности».

Алексей Доронин, системный архитектор группы компаний «Тонк»: «Наша компания более 15 лет производит и разрабатывает решения, позволяющие комфортно работать в среде виртуализации рабочих мест и приложений. На протяжении долгих лет мы стараемся предоставить универсальное решение доступа к VDI, позволяющее, с одной стороны, комфортно работать пользователю, а с другой стороны — создающее комфорт и удобство администрирования рабочих мест тем специалистам, которые отвечают за работу и обслуживание рабочих мест на предприятии».