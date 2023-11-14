Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Bi.Zone представила бесплатную утилиту для сбора данных и проверки Linux-хостов

Бесплатная утилита Bi.Zone Triage позволяет собирать данные для анализа хоста, проверять хосты с помощью YARA-правил и находить заданные индикаторы компрометации. Утилита совместима с российскими дистрибутивами Linux: Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», и уже доступна на GitHub. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Bi.Zone Triage применяется при расследовании инцидентов и поиске следов компрометации. Утилита не требует установки, позволяет собирать данные для анализа хоста, а также выполнять YARA-сканирование хостов и поиск индикаторов компрометации.

Полный список возможностей приложения можно найти на GitHub в сопроводительной документации.

Теймур Хеирхабаров, директор департамента Bi.Zone по мониторингу, реагированию и исследованию киберугроз: «Создавая утилиту, мы опирались на нашу обширную экспертизу и опыт расследования инцидентов и проведения оценок на компрометацию. Мы взяли за основу инвентаризационные возможности нашего Bi.Zone EDR. В результате получился простой и удобный в использовании бесплатный инструмент. Он сочетает в себе функции сбора данных для расследования и анализа, а также функции сканирования. Пользователи могут применять инструмент как для самостоятельного исследования своих инфраструктур по собранным данным, так и выполнять проверки с помощью YARA-правил. Мы же не собираемся останавливаться на выпуске утилиты, но планируем и в дальнейшем поддерживать комьюнити, рассказывая, как пользоваться инструментом на примере задач из нашего опыта».

Bi.Zone Triage представляет собой бинарный файл, в котором упакован облегченный агент Bi.Zone EDR Linux. В нем отключена возможность централизованного управления и ограничены функции инвентаризации системы. В состав утилиты входит заранее подготовленный набор конфигурационных файлов, описывающих профили сбора информации.

С помощью параметров командной строки пользователь определяет набор данных, который нужно собрать, а также способы вывода этих данных. При необходимости можно задать параметры для YARA-сканирования хоста. В результате происходит распаковка и запуск облегченной версии Bi.Zone EDR Linux с конфигурационными файлами, которые соответствуют параметрам сбора информации и проверки, заданным пользователем.

Bi.Zone Triage собирает не вывод команд операционной системы, а обогащенные данные инвентаризации от собственных модулей сбора, преобразуемые в формат JSON. Результаты работы утилиты можно получить в консоль в виде файла или передать в систему управления событиями кибербезопасности, задав IP-адрес и порт назначения через параметры командной строки.

В 2024 г. планируется выпустить версии Bi.Zone Triage для Windows и macOS.

***

Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Bi.Zone разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости ИТ‑инфраструктур любого размера и оказывает услуги по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 г. компания реализовала более 1200 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др, защитив свыше 500 клиентов в 15 странах мира.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Intel годами знала об опасной «дыре» в своих процессорах, через которую воруют пароли, и ничего не предпринимала. Отмщение грядет

В России выпущен первый программно-аппаратный комплекс для защиты информации, полностью соответствующий требованиям ГосСОПКА

Арестована четверть пиратской группировки, перепродававшей взломанные телеканалы

Телеком-оператор и ЦОД сломались, надолго оставив пользователей без интернета и электронных платежей

Власти жаждут отомстить за утечки персональных данных. Штрафы вырастут в разы

Персональные данные военных США открыто продаются в интернете по 12 центов за запись. Власти бессильны

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы

Лучшие устройства Dreame на распродаже 11.11: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Угроза из бездны: в самой глубокой океанской впадине Земли обнаружен новый вирус

Столкновение скопления галактик, которого не должно было случиться — вызов космологическим теориям

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга
Показать еще