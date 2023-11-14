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«Лаборатория Касперского» представила собственную систему классификации гражданских дронов по типам угроз

Эксперты Kaspersky Antidrone представили систему классификации гражданских дронов по типам угроз, которые они могут нести. Она основана на статистике инцидентов с дронами в России и мире и результатах анализа существующих технологий для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ней описаны четыре группы дронов по степени возможной угрозы. Разработанная модель поможет заказчикам эффективнее оценивать риски, осознанно подходить к выбору антидрон-системы и будет способствовать формированию единого понятийного поля для эффективной коммуникации между производителями, заказчиками, интеграторами и регуляторами в вопросах, касающихся дронов. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Умеренный уровень угрозы. К этому классу относятся дроны, продающиеся в любом магазине электроники. Они не модифицированы: на них стоит заводская прошивка, используется обычный, не усиленный режим радиосвязи. Чаще всего эти устройства работают на частоте 2,4 ГГц. В дронах этого типа присутствует Remote ID — технология, благодаря которой в радиоэфире публикуются серийный номер, а также координаты местоположения и точки взлета беспилотника. Такие устройства сравнительно легко обнаружить, от них просто защититься, а потенциальный риск невысок.

Средний уровень угрозы. Такие дроны также можно купить в магазинах бытовой электроники, но они отличаются программно-модифицированным радиоканалом: это не один, а как минимум два диапазона частот, возможность двухканальной работы. Часто подобные дроны позволяют отключить Remote ID — они не публикуют свои координаты, не обозначают, где находится пилот. Из-за более высокого уровня помехозащищенности потенциальную угрозу от таких беспилотников сложнее предотвратить.

Высокий уровень угрозы. У таких дронов больше двух диапазонов частот, они могут работать в многоканальном режиме. Чаще всего у них отключена система Remote ID. Такие беспилотники могут быть оборудованы аппаратно-усиленными передатчиками связи, что делает их более помехозащищенными. Однако часто такую цель легче запеленговать (понять, в какой области относительно системы обнаружения находится дрон), так как ее излучение в эфире сильнее, чем слабый сигнал умеренного типа.

Критический уровень угрозы. К этой категории в первую очередь относятся дроны самолетного типа, которые летят без использования радиоканала управления по заранее запрограммированным координатам. Также к критическому уровню угрозы относятся FPV-дроны; дроны, управляемые по мобильной связи LTE; а также так называемые «самосборы».

«Широко известной и общепринятой классификации дронов по степени потенциальных угроз в гражданском секторе не существует, поэтому мы решили предложить свою. В ней мы не просто ранжируем беспилотники по размеру и весу, но также учитываем версию программной прошивки и наличие аппаратной модификации, — сказал Владимир Клешнин, руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone. — Мы разработали эту классификацию, чтобы способствовать диалогу между регуляторными органами, заказчиками и производителями беспилотников. Надеемся, что она позволит всем заинтересованным сторонам лучше разбираться в дронах и осознанно подходить к выбору системы защиты от них».

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