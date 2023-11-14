«Т1 интеграция» и «C-теppa» объединят усилия в сфере информационной безопасности

«Т1 интеграция», участник российского рынка системной интеграции, заключила соглашение с разработчиком средств сетевой информационной безопасности «C‑тeppa сиэспи». Партнеры объединяют усилия, чтобы развивать и предлагать заказчикам самые высокопроизводительные средства шифрования трафика. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В линейке продуктов «C-теppa», внедрением которых для своих клиентов будут заниматься специалисты холдинга «Т1»: средства криптографической защиты информации (СКЗИ) для построения VPN в соответствии с ГОСТ, средство обнаружения вторжений (СОВ), межсетевые экраны, система управления. Продукты «С-терра» сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России, в том числе как средства криптографической защиты информации уровней КС1, КС2 и КС3. Эти уровни предполагают защиту конфиденциальной информации от внешних и внутренних угроз, за исключением государственной тайны.

«Информационная безопасность – один из главных трендов ИТ-отрасли на данный момент, поэтому партнерство с «C-теppa» для нас очень значимо. В рамках сотрудничества холдинг «Т1» окажет поддержку по разработке, внедрению, развитию и продвижению продуктов «C-теppa». Решения компании созданы по международным техническим стандартам, при этом они обеспечивают возможность работы на российских криптографических алгоритмах. В этом году мы обучили и сертифицировали нескольких специалистов, которые работают с этими решениями, и планируем продолжить обучение в 2024 г.», — сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграция».

«Для нас ценно партнерство с одним из лидеров ИТ-рынка. Огромная экспертиза, которой обладает «Т1 интеграция», а также объединение наших профессиональных команд поможет обеспечить российский рынок современными решениями для построения защищенных каналов связи. Мы активно развиваем линейку продуктов «С-терра», учитывая разнообразные потребности рынка и мнение наших заказчиков и партнеров, и рассчитываем, что наш союз с «Т1 интеграцией» позволит добавить еще больше востребованной функциональности нашим решениям», — отметил Аркадий Пыслару, коммерческий директор «С-терра сиэспи».

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«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером производителей и разработчиков в сфере ИТ. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», «Т1 Cloud», «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.