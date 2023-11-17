«Сикрет Технолоджис» получила сертификат ФСТЭК на Secret Cloud Enterprise

Российский разработчик решений в области информационной безопасности ООО «Сикрет Технолоджис» успешно завершил прохождение очередной процедуры инспекционного контроля в отношении своего флагманского продукта – системы защищенного хранения, обмена и совместной работы с файлами «Secret Cloud Enterprise», сертифицированного ФСТЭК России по 4-му уровню доверия (сертификат ФСТЭК №4615, действителен до 03 ноября 2027 года).

Инспекционный контроль проводился в связи с выпуском обновленной версии, получившей такие новые функциональные возможности, как мандатное разграничение доступа к объектам доступа, а также возможность обеспечения защищенного обмена информацией между инсталляциями программного изделия, размещенными в различных контурах информационной безопасности.

Данные функции впервые реализованы в продукте такого класса, сертифицированном по 4-му уровню доверия ФСТЭК России.

Регулятор проверил и подтвердил соответствие программного изделия требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия и требованиям технических условий.

Сертифицированная ФСТЭК РФ на предмет соответствия требованиям по 4 уровню доверия версия программного изделия Secret Cloud Enterprise, в соответствии с положениями документа «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (утверждены приказом ФСТЭК России от 2 июня 2020 г. №76), может применяться:

в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории;

в государственных информационных системах 1 класса защищенности;

в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности;

в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных;

в информационных системах общего пользования II класса.

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