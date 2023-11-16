«Инфосистемы джет»: количество инсайдерских атак в 2023 году увеличилось в 1,5 раза

Эксперты компании «Инфосистемы джет» провели исследование, посвященное инсайдерским угрозам. Анализ показал системный рост инсайдерских атак от рядовых пользователей с начала 2023 г.: количество таких инцидентов увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, спрос на инсайдерскую информацию за первое полугодие 2023 г. вырос на 25%.

Согласно исследованию, работники компании, которые используют данные в рамках выполнения должностных обязанностей, — распространенная причина утечек данных. Сотрудники могут осознанно злоупотреблять своими правами доступа или неосознанно совершать ошибки, наносящие ущерб организации. Эксперты компании «Инфосистемы джет» выяснили, что у 70% компаний обнаруживаются критичные недостатки в процессе управления доступом. По этой причине в подавляющем большинстве случаев (83%) в рамках работ по внутреннему тестированию на проникновение удается получить доступ к критичной информации с правами обычного пользователя.

При мониторинге форумов даркнета и Telegram-каналов отмечается постоянный спрос на покупку/продажу инсайдерской информации. Объявления данной направленности составляют около трети всех предложений на теневом рынке, к ним относятся покупка/продажа корпоративных доступов, а также поиск действующих работников компаний, готовых сотрудничать со злоумышленниками.

К наиболее опасным для компании инсайдерам относятся текущие работники, сотрудники, имеющие привилегированные права доступа, и подрядчики, имеющие доступ к корпоративным ресурсам. Основными причинами успешной реализации несанкционированных действий инсайдеров, по результатам опроса, являются отсутствие или недостаточность контроля за несанкционированными действиями (78%), отсутствие своевременного реагирования на инциденты (62%) и наличие избыточных прав доступа (59%).

«Публичные инциденты, произошедшие в 2022 г. и первой половине 2023 г., хорошо иллюстрируют актуальность инсайдерских угроз. Утечки данных могут нанести серьезный ущерб компаниям как в финансовом, так и в репутационном плане, поэтому особенно важно внедрять меры контроля на каждом этапе работы с данными, начиная от доступа к ним и заканчивая мониторингом активности пользователей. Только так компании смогут предотвратить угрозы, обнаружить их вовремя и принять необходимые меры», — отметила Елена Агеева, ведущий консультант по информационной безопасности, «Инфосистемы джет».

В основе исследования лежали: данные и кейсы, полученные в ходе реализации проектов по аудиту информационной безопасности и тестированию на проникновение; результаты мониторинга и реагирования на инциденты со стороны команды мониторинга Jet CSIRT и расследования компьютерных инцидентов со стороны экспертов по форензике; аналитика по результатам работы группы мониторинга внешних цифровых рисков; информация, полученная в ходе реализации проектов по внедрению и настройке средств защиты.

В опросе приняли участие более 80 компаний, среди которых большинство — представители крупного бизнеса, а также малые и средние предприятия и организации госсектора.