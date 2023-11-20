R-Vision представила новую версию продукта R-Vision Endpoint 1.8

Компания R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, объявила о расширении функциональных возможностей R-Vision Endpoint. Новые функции призваны улучшить защиту корпоративных сетей от актуальных киберугроз и сделать процесс мониторинга ИТ-инфраструктуры более эффективным.

R-Vision продолжает совершенствовать собственную технологию Endpoint, добавляя в нее новые функции для повышения уровня безопасности и мониторинга ИТ-систем. В обновлении разработчик значительно доработал раздел технического аудита. Теперь пользователи могут просматривать результаты экспертизы в более комплексном виде, что упрощает анализ уязвимостей и позволит быстрее принимать меры по их устранению. Кроме того, появилась возможность добавлять собственные политики и модифицировать установленные проверки, адаптируя систему аудита под конкретные требования и задачи компании.

В обновлении разработчик добавил возможность интеграции с продуктом R-Vision TDP, который позволяет в один клик размещать приманки, имитирующие уязвимости в корпоративной системе, делая ее привлекательной для злоумышленников. Например, технология R-Vision Endpoint помогает размещать приманки — ложные учетные записи, сохраненные сессии и ключи SSH. Этот подход позволяет снизить затраты на разворачивание и актуализацию ложной инфраструктуры.

Команда R-Vision также интегрировала в свой продукт возможность установки и управления модулем Sysmon для ОС Windows. Sysmon — это инструмент для мониторинга системных событий, который позволяет обнаруживать подозрительную активность на компьютерах и предотвращать потенциальные угрозы. Обновление продукта включает в себя возможность не только генерировать события в Linux с помощью собственных модулей, но и предлагает ИБ-специалистам понятный инструмент на Windows.

«В R-Vision мы стремимся создавать технологии, которые будут максимально удовлетворять потребности наших заказчиков. Для этого мы регулярно совершенствуем наши продукты, добавляем новые функции и улучшаем пользовательский опыт — сказал Петр Куценко, ведущий продукт-менеджер компании R-Vision — Мы также внимательно следим за новыми угрозами и уязвимостями, чтобы своевременно разрабатывать меры противодействия и внедрять их в наши решения».

R-Vision Endpoint — ключевой компонент экосистемы R‑Vision EVO, который расширяет функциональные возможности других технологий, открывая дополнительные преимущества продуктов. При помощи технологии Endpoint пользователи могут проводить детализированную инвентаризацию активов, выявлять угрозы и осуществлять реагирование на инциденты непосредственно на конечных устройствах, а также автоматически проводить технический аудит всех популярных типов операционных систем на соответствие стандартам информационной безопасности.

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R-Vision – разработчик систем кибербезопасности. Компания с 2011 г. создает технологии, которые помогают организациям уверенно противостоять актуальным киберугрозам и обеспечивать надежное управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в крупнейших банках, государственных организациях, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.