Компания «Стахановец» представила решение, которое определяет предполагаемый уровень риска сотрудников

Компания «Стахановец» представила решение, которое рассчитывает, какую потенциальную опасность для работодателя представляют действия каждого специалиста.

В его основе лежит интеллектуальная система, которая анализирует поведение пользователей за рабочим местом и формирует рейтинг потенциально опасных сотрудников по десятибалльной шкале.

Уровень риска рассчитывается по двум критериям: сколько времени работник проводит на потенциально вредных сайтах и приложениях, а также — как часто использует подозрительные слова.

К опасным действиям могут относиться активность на таких ресурсах как сайт с азартными играми, запрещенный магазин в даркнете; поиск работы, необъективная критика компании или топ-менеджмента. В системе задан базовый перечень ресурсов и слов, но работодатели могут его скорректировать под особенности компании.

«Рейтинг помогает руководителям заблаговременно выявлять работников, которые способны нанести компании урон. Это могут быть как инсайдеры, планирующие передать третьим лицам конфиденциальную информацию, так и сотрудники, которые раскачивают обстановку в команде», — сказал операционный директор компании «Стахановец» Александр Канатов.

Кроме этого, рейтинг позволяет руководителю обратить внимание на качество работы определенного сотрудника и вовремя обсудить с ним его задачи, а также предотвратить потерю ключевых кадров.

Функция стала доступной в новой версии системы мониторинга «Стахановец». В программе появилась возможность ставить метки на конфиденциальные документы, чтобы предотвратить их утечку, а также перехватывать файлы на Linux.

Разработка решения была реализована на грант в размере 20 млн руб., который компания выиграла в 2022 г. по программе «Коммерциализация-Цифровые технологии» от Фонда содействия инновациям (ФСИ). Средства также были направлены на интеграцию ПО с отечественными системами управления базами данных (СУБД), обновление интерфейса и расширение функционала комплекса.