«Чёрная пятница»: лучший момент для покупки менеджера паролей для бизнеса «Пассворк» — со скидкой 50%
«Чёрная пятница» пришла в Россию — и сейчас топовый менеджер паролей для бизнеса «Пассворк» можно приобрести на очень выгодных условиях. В рамках распродажи, в период с 24 до 29 ноября включительно, коробочную версию можно купить с 50% скидкой.
«Пассворк» упрощает совместную работу с корпоративными паролями. Все данные надежно хранятся на сервере организации в зашифрованном виде, не передаются ни в какое облако, а сотрудники быстро находят нужные пароли. Администратор управляет правами пользователей, отслеживает все действия с паролями и проводит аудит безопасности. Решение позволяет создавать устойчивые к подбору пароли, хранить их в удобном структурированном виде, легко обмениваться ими и авторизовываться на сайтах с помощью браузерного расширения.
«Пассворк» зарегистрирован в реестре отечественного ПО и может отлично подходит государственными и корпоративными заказчиками соответствуя политики импортозамещения. В рамках акции доступны со скидкой 50 % коробочные версии «Пассворк» в редакциях:
- «Команда» (до 10 пользователей): 24 000 ₽ → 12 000 ₽
- «Старт» (до 25 пользователей): 39 000 ₽ → 19 500 ₽
- «Бизнес» (до 50 пользователей): 72 000 ₽ → 36 000 ₽
- «Премиум» (до 100 пользователей): 132 000 ₽ → 66 000 ₽
Успейте купить «Пассворк» со скидкой 50% до 29 ноября!■ erid:2SDnjcr4xNUРекламодатель: ООО «Пассворк»ИНН/ОГРН: 2901311774/1222900006262Сайт: https://passwork.ru/