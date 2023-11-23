«Сёрчинформ КИБ» позволяет полностью контролировать работу пользователей Jira и Confluence

DLP-система «Сёрчинформ КИБ» позволяет полностью контролировать работу пользователей в системах управления проектами Jira и Confluence разработчика Atlassian. Такая возможность появилась с обновлением, которое реализовано по запросам заказчиков «Сёрчинформ».

Продукты Atlassian популярны для организации командных проектов во всех технологичных сферах бизнеса. В поле зрения «Сёрчинформ КИБ» попадает вся пользовательская активность в этих приложениях: постановка задач, комментирование, прикрепление вложений. DLP делает теневую копию вводимого текста комментариев и задач, вычитывает и сохраняет содержимое вложений. Кроме того, доступна блокировка функций. Можно выборочно запретить, например, удаление файлов из проекта, скачивание или открытие файлов, когда сотрудник за пределами компании и т.д. Загружаемые файлы также можно блокировать, причем по контенту.

«Это простая, но востребованная доработка, которая позволяет обезопасить саму организацию рабочего процесса в компаниях. Jira, Confluence и их аналоги широко применяются в компаниях с высоким уровнем цифровизации, особенно в IT, финансовом секторе. Взяв под контроль системы управления задачами, КИБ обеспечивает защиту от случайной компрометации служебной информации, саботажа и махинаций на рабочих местах», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ».