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Центр Big Data МТС разработал новый антифрод-сервис для маркетплейсов

МТС сообщила о запуске нового решения для борьбы с фродом на маркетплейсах, досках объявлений и в онлайн-магазинах. Алгоритмы сервиса, работающие на основе машинного обучения, позволяют повысить безопасность онлайн-площадок для пользователей и избежать лишних трат и издержек из-за действий мошенников.

Сервис «Скоринг», разработанный командой Big Data МТС, помогает определять фрод на этапе авторизации пользователей. Алгоритмы сервиса анализируют обезличенную информацию о паттернах поведения пользователей при помощи данных экосистемы МТС и других операторов, и определяют, кто из них с большой вероятностью может оказаться неблагонадежным. Например, такими признаками могут быть данные о продолжительности пользования SIM-картой, наличие виртуальной SIM-карты, статистика о количестве и продолжительности звонков и еще 60 различных признаков.

Антифрод-сервис работает совместно со скоринговой системой онлайн-площадки. В результате это даёт возможность значительно улучшить показатели и повысить эффективность поиска мошенников.

«Мы уже провели несколько длительных успешных тестов с крупными заказчиками, в рамках которых наша система хорошо себя зарекомендовала. В настоящий момент мы уже полностью внедрили наш антифрод-сервис в системы идентификации партнёров. Специалисты Big Data МТС продолжают улучшать алгоритмы для того, чтобы помочь компаниям из разных отраслей. Например, сейчас около 50% всех случаев мошенничества в банках связаны с социальной инженерией, и мы работаем над тем, чтобы запустить обновлённую версию модели для более эффективной защиты от мошенников», — сказал директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

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