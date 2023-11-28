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Клиенты Сбербанка могут защититься от мошеннических звонков в мессенджерах

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» могут блокировать звонки мошенников и рекламные спам-звонки в популярных мессенджерах. Достаточно включить настройку, и нежелательные звонки по WhatsApp и Viber поступать не будут. При этом в журнале звонков этих мессенджеров можно проверить все поступившие и заблокированные вызовы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Функционал доступен пользователям «Сбербанк онлайн» (с версии 14.18) на платформе Android. Чтобы им воспользоваться, нужно подключить сервис «Управление входящими» и настроить блокировку нежелательных звонков в мессенджерах.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Сбер заботится о безопасности клиентов и сохранности их средств, непрерывно совершенствуя свои сервисы. Для всех пользователей «Сбербанк онлайн» уже давно доступен сервис проверки входящих звонков, поступающих по сотовой связи. Сейчас им пользуется около 9 млн человек. Теперь мы внедрили в «Сбербанк онлайн» новую защитную опцию, которая позволит ограничить в мессенджерах общение пользователей с мошенниками, поможет избавиться от надоедливого спама и сделает коммуникации наших клиентов намного безопаснее».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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