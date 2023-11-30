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Selectel расширил действие сертификата PCI DSS на ключевые инфраструктурные и платформенные сервисы

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, расширил набор услуг, сертифицированных по международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Теперь действие сертификата распространяется на все ключевые IaaS и PaaS-услуги Selectel, включая выделенные и облачные серверы, объектное хранилище S3, облачные базы данных, Managed Kubernetes и Container Registry. Также стандарту соответствует ряд сетевых и ИБ-сервисов: сеть доставки контента (CDN), балансировщик нагрузки, глобальный роутер, выделенное сетевое оборудование, менеджер секретов и сервис управления идентификацией и доступом (IAM).

Требования стандарта PCI DSS распространяются на компании, которые обрабатывают, хранят или передают данные о платежных картах. Это касается банковских систем, процессингов, эквайрингов, страховых компаний и других типов организаций, которые взаимодействуют с платежными системами (Mastercard, Visa, «Мир» и др.). Соответствие стандарту демонстрирует высокий уровень безопасности сервисов Selectel, подтвержденный независимым аудитором, и позволяет компаниям быть уверенными в надежности ИТ-инфраструктуры, на базе которой обрабатываются и хранятся их данные.

«Финансовая сфера – одна из самых требовательных к вопросам обеспечения безопасности и сохранности данных и одновременно с этим одна из самых передовых с точки зрения применяемых технологий и подходов к разработке — отметил Антон Ведерников, руководитель отдела разработки и сопровождения ИБ-сервисов Selectel. — Мы видим устойчивый рост спроса на облачные сервисы среди компаний финансового и страхового сектора, поэтому кардинально расширили перечень сервисов, соответствующих стандарту безопасности платежных данных. Пройдя независимую оценку, мы подтвердили высочайший уровень информационной безопасности наших сервисов, что, в свою очередь, демонстрирует зрелость компании и повышает уровень доверия со стороны рынка».

До ноября 2023 г. действие сертификата PCI DSS распространялось только на физическую безопасность дата-центров, а также на услуги colocation и облачные серверы в пуле ru-3 облачной платформы Selectel.

***

Selectel — провайдер ИТ-инфраструктуры. Предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Продукты компании позволяют отказаться от капитальных затрат на собственную ИТ-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность. Selectel работает на рынке с 2008 г., на сегодняшний день у компании более 24 тыс. клиентов.

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