«Лаборатория Касперского» выпускает новую линейку решений для защиты среднего бизнеса

«Лаборатория Касперского» объявляет о выходе новой линейки, которая получила название Kaspersky Smart. Она построена на базе решений, ранее доступных только крупным компаниям, — SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform и продукта для защиты конечных устройств от сложных угроз Kaspersky EDR Expert. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Новая линейка предназначена для компаний среднего бизнеса, которые серьезно подходят к вопросам борьбы с кибератаками повышенной сложности. Она будет востребована в организациях, где присутствует функция ИБ, и реализуется стратегический подход к информационной безопасности, в том числе в государственных и финансовых учреждениях, страховых компаниях, сфере торговли и прочих отраслях.

Ландшафт киберугроз усложняется, средний бизнес также становится мишенью для сложных атак. Кроме того, усиливаются требования регулирующих органов. В ответ на эти вызовы «Лаборатория Касперского» предлагает самую актуальную киберзащиту для инфраструктур среднего размера — от 250 до 1000 рабочих мест и серверов. Линейка Kaspersky Smart включает в себя возможности не только для мониторинга и обнаружения, но и для реагирования, а также помогает соответствовать требованиям регуляторов.

Kaspersky Smart отличает невысокая требовательность к аппаратным ресурсам и возможность развертывания в виртуальной среде. Компании могут выбрать подходящие им по характеристикам аппаратные или виртуальные мощности. В числе других особенностей новой линейки — признанные рынком и независимыми аналитиками технологии, отказоустойчивость, готовая интеграция с различными ИТ- и ИБ-системами, единый удобный интерфейс принятия решений, доступность и низкий порог входа.

Оба уровня линейки — Kaspersky Smart I и Kaspersky Smart II — включают в себя SIEM-систему «Лаборатории Касперского». Это позволяет осуществлять комплексный мониторинг и потоковую корреляцию событий ИБ из различных источников данных в режиме реального времени в рамках всей инфраструктуры, а также благодаря централизованному хранению данных предоставлять информацию об инцидентах регулирующим органам. SIEM позволяет контролировать, что происходит в инфраструктуре компании, объединяя все события безопасности, получаемые из разных источников.

Во второй уровень, помимо SIEM, входит флагманское корпоративное решение «Лаборатории Касперского» класса EDR, которое предоставляет необходимую информацию для расследования инцидентов, помогает правильно приоритизировать оповещения об угрозах, сводя к минимуму «шум» от всех уведомлений и предоставляет обширные возможности по реагированию.

Благодаря EDR второй уровень новой линейки позволяет осуществлять автоматическое обнаружение сложных угроз на конечных устройствах — с помощью уникальных IoA-правил. Также в Kaspersky Smart II применяются Yara-правила, гибкий конструктор поисковых запросов для проактивного поиска угроз, обеспечивается полная видимость и анализ первопричин и приоритизация инцидентов. Kaspersky Smart II обеспечивает кросс-продуктовый сценарий взаимодействия SIEM и EDR — сбор и анализ расширенной телеметрии (отправка в SIEM «сырых» событий, а также готовых обнаружений, релевантных сложным атакам) и возможность проводить действия по реагированию с помощью продвинутых инструментов.

«Компании среднего размера по большей части уже обладают фундаментальной защитой на уровне конечных устройств и задумываются о защите от сложных атак. Востребованность систем анализа и управления ИБ-событиями, а также EDR-решений растет, поскольку с усложнением ландшафта киберугроз возникает необходимость реагировать на инциденты быстрее, качественнее, с меньшими усилиями. Средний бизнес остро нуждается в комплексных и эффективных решениях для защиты своих бизнес-активов, и мы делаем доступным ему свой комплексный продукт уровня enterprise. Наша новая линейка предоставляет не только наиболее актуальную киберзащиту, но и помогает соответствовать требованиям законодательства», — сказала Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.