Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений модулем анализа безопасности цепочки поставок ПО

По оценке регуляторов и экспертов ИБ, в настоящее время атаки на цепочку поставок являются одним из самых популярных векторов атак. Добавление модуля анализа безопасности цепочки поставок ПО (Supply Chain Security, SCS) в комплексное решение Solar appScreener позволяет обеспечить проактивную защиту кода. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Новый модуль SCS позволяет проводить анализ компонентов безопасности на всех этапах пути, по которому ПО попадает в организацию, от момента их создания или покупки обновлений до этапа использования. Специалисты ГК «Солар» с применением инструментов искусственного интеллекта анализируют данные из открытых источников и прогнозируют риски, связанные с авторством сторонних компонентов.

Анализ supply chain позволяет проверять уровень доверия к используемым внешним компонентам на основе восьми метрик (репутация автора, активность сообщества, внимание к безопасности и др.), а также выдавать на основе этих метрик рейтинг безопасности используемой библиотеки.

«Как правило, анализ каждого стороннего компонента специалистами по ИБ проводится вручную или с применением инструментов анализа состава сторонних компонентов (Software Composition Analysis, SCA). Внедрение метода SCS существенно оптимизирует данный процесс. Применение технологии анализа безопасности цепочки поставок в составе комплексного продукта Solar appScreener позволяет проводить сканирование SBOM-файлов и получать общий рейтинг доверия к компонентам. На основе этого рейтинга принимается решение о запрете или разрешении использования компонента в разработке», — сказал Антон Прокофьев, эксперт по контролю безопасности ПО Solar appScreener ГК «Солар».

С добавлением нового модуля расширился и уже существующий функционал продукта Solar appScreener, который является единственным на российском рынке решением, объединяющим в едином интерфейсе три ключевые виды анализа – статический (SAST), динамический (DAST) и анализ состава ПО (SCA), обеспечивающие комплексный контроль безопасной разработки приложений.

В обновленной версии модуль SCA дополнили анализом лицензионных рисков, позволяющим не только узнать, какие уязвимости есть в сторонней библиотеке, но и понять, можно ли ее использовать в соответствии с ее лицензионной политикой.

В модуль SAST добавили более 100 новых правил поиска уязвимостей, а также статистику по классификациям безопасности. Теперь информация о нарушенных пунктах международных и отечественных стандартов представлена в наглядном формате на странице «Обзор» проведенного сканирования.

А в модуле DAST появились новый метод авторизации через заголовки, а также возможность выбора режима сканирования, позволяющая настраивать агрессивность атак в один клик в зависимости от целей сканирования.

Кроме того, Solar appScreener можно развернуть как на собственных вычислительных мощностях организации, так и использовать его как услугу из облака по модели SaaS.

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Solar appScreener — комплексное решение для контроля безопасности приложений, сочетающее в едином интерфейсе статический, динамический анализ, анализ состава ПО и анализ безопасности цепочки поставок ПО (SAST, DAST, SCA, SCS). Продукт сертифицирована ФСТЭК России, внесен в Единый реестр отечественного ПО и может интегрироваться с другими системами для встраивания в цикл безопасной разработки.

Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасности, архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.