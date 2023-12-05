Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и провайдер сервисов защиты от DDoS-атак StormWall стали партнерами

Пользователям сервиса Bi.Zone CDP будут доступны все возможности StormWall для защиты инфраструктуры, сайтов, сетей и сервисов от распределенных атак на отказ в обслуживании.

По данным провайдера сервисов DDoS-защиты StormWall, в III квартале 2023 г. значительно выросло число DDoS-атак на российские компании: многовекторных, направленных сразу на несколько частей сетевой инфраструктуры, стало больше на 16%, а атак на веб-приложения — на 14%. Среди других важных трендов — участившиеся атаки на DNS-серверы, а также активное использование смешанных ботнетов для разрушительных DDoS-атак, которые трудно отразить. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Мишенью DDoS-атак могут стать компании из любой сферы, в том числе финансовые организации, операторы связи, онлайн-маркетплейсы, организации здравоохранения, а также государственные структуры и сервисы.

В результате партнерства клиенты сервиса Bi.Zone CDP получат больше возможностей по защите от DDoS-атак. Также компании смогут воспользоваться другими решениями StormWall, например для защиты от атак с использованием ботнетов (Antibot) или для ускорения загрузки контента (CDN).

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone: «Выстраивая защиту от DDoS-атак, нужно учитывать особенности процессов в компании и ее индивидуальные потребности. Для некоторых клиентов исключительно важно самостоятельно управлять сервисом. Решения StormWall дают такую возможность благодаря гибкой настройке правил фильтрации и цепочек прохождения трафика. StormWall также поддерживает ГОСТ-алгоритмы шифрования, что имеет большое значение, например, для государственных организаций».

DDoS-атаки на российские компании становятся все более мощными. Объем некоторых из них может превышать 400 Гбит/с. В связи с этим выстраивание комплексной DDoS-защиты остается одним из ключевых приоритетов для российских организаций.

Сергей Лахин, коммерческий директор StormWall: «В последнее время хакеры проявляют большую изобретательность для запуска DDoS-атак. Постоянно появляются новые инструменты для их организации. Компаниям, работающим в сфере информационной безопасности, важно обеспечить эффективную защиту клиентских ресурсов. Мы очень гордимся тем, что Bi.Zone выбрала именно наши сервисы, чтобы защищать своих клиентов от новых опасных угроз».

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Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Bi.Zone разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости ИТ‑инфраструктур любого размера и оказывает услуги по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 г компания реализовала более 1200 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др., защитив свыше 500 клиентов в 15 странах мира.