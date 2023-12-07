«EdgeЦентр»: 20% россиян используют личные данные в паролях

Аналитики компании «EdgeЦентр» узнали, насколько россияне готовы к киберугрозам. Для этого они провели исследование методом опроса* и выяснили самые популярные типы паролей и ошибки в защите от киберпреступлений.

«йцукен» и день рождения мамы: самые популярные пароли у россиян

По данным исследования, почти половина россиян (42,8%) выбирает пароли минимум из 12 знаков с буквами и спецсимволами. На втором месте по популярности –– пароли из 5–6 цифр без букв: их используют 22,2% россиян.

Еще 18,4% опрошенных рассказали, что часто составляют пароли из памятных дат: дни рождения близких людей, дата свадьбы и так далее. Популярными остаются и пароли из раскладки клавиатуры: это, например, «йцукен» или 1234. Ими пользуются 16,6% опрошенных.

В рамках оценки цифровой грамотности аналитики выяснили, много ли респондентов проходило инструктаж по кибербезопасности на работе. Они выяснили, что более 54% опрошенных россиян никогда не участвовали в таких мероприятиях. 29,5% респондентов отметили, что периодически проходят инструктажи. Еще 16,5% рассказали, что инструктажи по цифровой грамотности –– обязательная часть работы.

Какие ключевые ошибки россияне допускают в сети

Аналитики составили рейтинг основных оплошностей, которые увеличивают риск кибермошенничества. Вот как он выглядит:

– Использование персональных данных в пароле. Это, например, имена, фамилии, адреса близких людей, клички животных. 20,1% россиян допускают эту ошибку. Злоумышленники могут воспользоваться этими данными для взлома доступа.

– Дублирование паролей. 18,6% респондентов признались, что используют всего один–два пароля во всех сервисах, чтобы не запутаться и не потерять доступ. Это означает, что преступникам легче получить доступ к аккаунтам пользователей.

– Невнимательное прочтение пользовательских соглашений. 17,3% опрошенных рассказали, что не читают пользовательские соглашения при скачивании новых приложений.

– Запись пароля на бумаге. 10,8% россиян записывают пароли на листах бумаги или в блокнотах. Эти носители могут попасть к злоумышленникам, например, при потере блокнота.

– Использование в паролях имен популярных вымышленных персонажей. 8,2% опрошенных создают пароли из данных о персонажах популярных книг, игр или фильмов. Это, например, имена, памятные даты или названия из этих произведений. Такие пароли могут быть легко разгаданы злоумышленниками.

Аналитики узнали, готовы ли россияне оформить набирающие популярность программы страхования от киберугроз. Больше половины (55%) опрошенных могли бы потратить на такие страховые продукты 50–300 руб. в месяц. Еще треть (24%) россиян не видят смысла в киберстраховании.

* аналитики компании провели исследование методом онлайн-панели. В нем участвовало более 3,5 тыс. респондентов по всей России.