Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

Wildberries и ГК «Солар» заблокировали 652 поддельных сайта маркетплейса

С марта 2023 г. Wildberries с помощью сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura (ГК «Cолар») выявил более 6 тыс. потенциально опасных ресурсов, эксплуатирующих бренд маркетплейса. Среди них обнаружено 765 однозначно фишинговых сайтов (в том числе 88 связанных с «Черной пятницей»), из которых 652 уже заблокированы. Чаще всего злоумышленники копировали бренд для проведения фейковых розыгрышей и получения доступа к личным кабинетам пользователей маркетплейса.

Сегодня сервис Solar Aura держит на постоянном контроле более 48 тыс. интернет-ресурсов, затрагивающих Wildberries, которые в теории могут быть использованы для атак.

Мошенники чаще использовали бренд торговой площадки для проведения фейковых розыгрышей (58% от общего объема зарегистрированного фишинга) и получения доступа к личным кабинетам клиентов и партнеров компании (37%). В ряде случаев поддельные онлайн-ресурсы были созданы для мошенничества при продаже товаров (4%) и взлома аккаунтов в мессенджере Telegram (1%).

В зависимости от уровня угрозы для бренда специалисты Solar Aura выбирали оптимальную стратегию блокировки мошеннических ресурсов. Например, в 80% случаев ресурсы, предназначенные для кражи доступа в личные кабинеты пользователей, блокировались специалистами Solar Aura менее чем за сутки.

«За прошедшие полгода неперсонифицированные фишинговые атаки, составляющие более 98% всего фишинга, стали гораздо сложнее. Злоумышленники все чаще используют методы сокрытия вредоносного контента от инструментов для его поиска. В качестве ответной меры мы постоянно совершенствуем алгоритмы Solar Aura для выявления фишинговых ресурсов», — сказал руководитель направления специальных сервисов Solar JSOC ГК «Солар» Роман Долгий.

«Общее число заказов на Wildberries только в первом полугодии 2023 г. превысило 1,3 млрд – это в 2,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Учитывая популярность бренда, неудивительно, что мошенники пытаются использовать его для обмана пользователей, однако мы применяем все возможные инструменты блокировки фишинговых ресурсов для защиты наших клиентов и партнеров», — сказал Антон Жаболенко, директор по безопасности Wildberries.

Чтобы защититься от злоумышленников при покупке товаров на маркетплейсах, эксперты «Солара» рекомендуют тщательно проверять URL сайта, по возможности использовать двухфакторную аутентификацию, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и постоянно повышать цифровую грамотность.

Solar Aura — решение по мониторингу цифровых угроз, возникающих за пределами контролируемой заказчиком инфраструктуры, было запущено в марте 2023 г. На сегодня сервисом пользуются компании из финансового сектора, государственных структур, транспорта, ритейла и других отраслей.

Решение Solar Aura позволяет выявлять фишинг от имени компании, возможные утечки данных, признаки подготовки атак в даркнете, незаконное использование бренда, подозрения на нелегальное применение эквайринга, махинации с контрагентами и другие факторы цифровых рисков. Каждое событие тщательно анализируется: сервис не только оповещает об угрозе, но и предоставляет полную информацию о ней — это расширяет возможности эффективного противодействия и помогает в расследовании инцидента.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

Высокоопасная уязвимость нулевого дня в Chrome требует срочного обновления

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

Операторам связи придумали новую кару за пропуск мошеннических вызовов. Власти могут лишить их лицензии

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

ПК можно взломать с помощью рекламной картинки в BIOS и UEFI

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Как получить eSIM в России в 2023 году

Показать еще

Наука

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты
Показать еще