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Mont усилит импортонезависимость российских компаний с помощью ИБ-решений NGR Softlab

Mont и NGR Softlab заключили соглашение о партнерстве, Mont пополнит портфель своих продуктов новыми решениями вендора и поможет партнерам повысить уровень кибербезопасности своих заказчиков.

В партнерском канале Mont теперь доступна система мониторинга событий и выявления инцидентов Alertix, программный комплекс контроля привилегированным доступом Infrascope, а также ИБ-платформа поведенческой аналитики Dataplan.

«Mont продолжает планомерно расширять портфель ИБ-продуктов класса PAM, SIEM и xBA, — сказал Александр Галдобин, руководитель отдела по работе с вендорами ИБ компании Mont. — Все продукты NGR Softlab эффективно дополняют друг друга и находятся в реестре отечественного ПО. Отдельно отмечу скорость внедрения: обычно от демо-презентации до внедрения пилота и первых результатов проходит не больше 1,5 месяцев».

Партнерам Mont для тестирования предоставляются полнофункциональные версии программного обеспечения NGR Softlab. Alertix автоматически обнаруживает угрозу и помогает нейтрализовать ее, Infrascope мониторит действия привилегированных пользователей и минимизирует риски взлома инфраструктуры «изнутри». Dataplan позволяет решать задачи в сфере ИБ с помощью аналитики и алгоритмов машинного обучения. Платформа собирает и изучает данные, чтобы выявить слабые места в периметре и скрытые угрозы.

«В линейке наших инструментов есть ИБ-решения, которые пользуются спросом в металлургии, финансовой отрасли, телекоммуникациях и других сферах, — отметил Андрей Созин, руководитель направления по работе с партнерами NGR Softlab. — Чтобы защитить компанию сегодня, уже недостаточно базового набора ИБ-решений. Важно тщательно контролировать киберпространство организации, предотвращая возможные угрозы. Для этого необходимо владеть полным стеком технологий, которые обеспечат конфиденциальность данных и бесперебойность рабочих процессов».

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