Клиентам Selectel стала доступна услуга организации защищенного канала связи с использованием алгоритмов ГОСТ

Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, объявил о запуске ГОСТ-VPN — защищенного канала связи для передачи данных через интернет с использованием оборудования, сертифицированного ФСБ России. Об этом CNews сообщили представители компании «ИнфоТеКС».

Новый сервис актуален для государственных организаций, а также компаний, которые работают с государственными заказчиками и обязаны защищать каналы связи в соответствии с требованиями ФСБ России и ФСТЭК России. Сервис востребован среди заказчиков, которым нужно обеспечить защиту канала между локальной инфраструктурой и Selectel.

Услуга позволяет организовать безопасное соединение между защищенной ViPNet-сетью Selectel и существующей ViPNet-сетью клиента. ViPNet Coordinator HW 4, разработанный компанией «ИнфоТеКС», это модельный ряд шлюзов безопасности, предназначенных для построения безопасной виртуальной сети ViPNet. Благодаря функциям криптографической защиты данных, межсетевого экранирования, а также наличию встроенных сетевых сервисов программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 4 является оптимальным средством защиты компьютерных сетей организаций от несанкционированного доступа к ее ресурсам при передаче информации по открытым каналам связи.

«Гибридная инфраструктура, когда одна ее часть расположена в собственных дата-центрах, а другая на мощностях сервис-провайдера, достаточно популярна среди крупных компаний и госорганизаций, — отметил Денис Полянский, директор по клиентской безопасности Selectel. — В подобном сценарии критически важно, чтобы канал связи между двумя площадками обладал необходимой степенью защиты. Новая услуга позволит заказчикам организовать безопасный удаленный доступ к облачной ИТ-инфраструктуре, в соответствии с требованиями российского законодательства».

«Сотрудничество «ИнфоТеКС» и Selectel построено на совместном поиске оптимальных решений и повышении реальной безопасности инфраструктуры организаций. Нас объединяют общие приоритеты – профессионализм, надежность и обеспечение защиты информации наших заказчиков. Мы решаем общую задачу повышения уровня защищенности информационных активов российских компаний и государственных учреждений. Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и взаимовыгодным», – сказал Александр Люторович, руководитель обособленного подразделения «ИнфоТеКС» .

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Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле ИнфоТеКС более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1500 сотрудников в 12 городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.

Selectel — независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры. Компания управляет облачной платформой собственной разработки. Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от малого бизнеса до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную ИТ-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность. Selectel работает на рынке с 2008 г., на сегодняшний день у компании более 24 тыс. клиентов.