40% российских компаний увеличили бюджеты на информационную безопасность

В 2023 г. 40% российских компаний увеличили бюджеты на информационную безопасность, в 2022 г. этот показатель составил 28%, согласно результатам ежегодных исследований компании «Серчинформ» среди ИБ-специалистов и ИБ-директоров российских компаний. Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

Чаще всего бюджет на безопасность увеличивали коммерческие организации – об этом сообщили в 41% опрошенных компаний. Немного отстают по этому показателю организации из государственного сектора (35%).

«В 2022 г. треть российских компаний увеличили бюджеты на безопасность. В 2023 г. тенденция укрепилась. На это, в том числе, повлияли регуляторы, которые планируют усилить законодательство в области защиты персональных данных. Ужесточение кардинальное: штрафы – до полумиллиарда, ответственность – вплоть до уголовной. Однако в 2023 г. эти планы оказали опосредованное влияние на спрос, потому что окончательное решение еще не принято. Только самые предусмотрительные заказчики готовились к выполнению требований законодательства уже в этом году. У остальных клиентов сработает отложенный спрос на закупку новых и расширение имеющихся ИБ-решений», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформ».

Эксперты выяснили, куда направляли средства компании, увеличившие бюджеты в 2023 г. Топ-3 ИБ-мер: продление лицензионных ключей на защитные решения (73%), закупка нового оборудования и ПО (70%) и импортозамещение зарубежных решений (52%).*

«Ситуация закономерна – большая часть бюджетов распределяется на продление или расширение уже имеющихся ИБ-решений. Информационная безопасность является специфической отраслью, и если процесс перехода на отечественное ИТ начался недавно, то в инфобезе он длился многие годы, так как есть требования по обязательной сертификации СЗИ, которые иностранные решения просто не проходят», – отметил Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформ».

Организации, которые выделяли средства на импортозамещение зарубежного ПО и оборудования чаще всего сталкивались с необходимостью решать задачи, связанные с совместимостью ПО и организацией новой ИТ-инфраструктуры.

Срез по отраслям показывает, что в 2023 г. активнее всего бюджеты на безопасность выделяют в энергетической отрасли, об этом заявили 57% опрошенных. Также наращивают бюджеты финансовые организации (49%), логистические и транспортные компании (43%).

* – вопросы с возможностью выбрать несколько вариантов ответов.

«Серчинформ» проводит исследование «Ситуация с ИБ в компаниях России и СНГ» седьмой год подряд. Респонденты – специалисты по информационной безопасности компаний из различных отраслей. Опрос проводится в рамках ежегодной серии конференций Road Show SearchInform. В 2023 г. было опрошено 1200 респондентов.