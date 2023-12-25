НАЦ «Информзащиты» аттестовал информационные системы предприятия «Ростеха»

«Национальный аттестационный центр» (ГК «Информзащита») провел аттестацию информационных систем НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха. Данное предприятие входит в госкорпорацию «Ростех» и является ведущим научным центром России в области лазерных технологий.

Проект включал в себя полный комплекс работ, которые необходимо выполнить согласно приказу ФСТЭК №17 – от формирования требований к защите информации, содержащейся в информационных системах, до аттестации ИС по требованиям, предъявляемым к заявленному классу.

«Аттестация систем АО “НИИ “Полюс'' им. М.Ф.Стельмаха'' стала еще одним успешным примером реализации проектов, выполняемых нами в “Ростехе'', – сказал генеральный директор НАЦ Дмитрий Пойгин – Хочется отметить эту положительную тенденцию долгосрочного сотрудничества и выразить уверенность в дальнейших перспективах совместных плодотворных работ».

По итогу НАЦ подтвердил соответствие информационных систем заказчика требованиям по безопасности информации.