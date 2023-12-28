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«Инфосистемы Джет» завершила аудит в области информационной безопасности «Ренессанс Банка»

Команда «Инфосистемы Джет» завершила аудит «Ренессанс Банка», в результате которого банк продемонстрировал необходимый уровень соответствия системы защиты информации требованиям ЦБ РФ.

Необходимость проведения внешнего аудита системы обеспечения ИБ финансовыми организациями продиктована требованиями Банка России и предполагает постепенное повышение ими уровня защищенности своей ИТ-инфраструктуры. Проект предусматривал поэтапное проведение работ специалистами «Инфосистемы Джет» совместно с сотрудниками ИБ банка, в ходе которых специалисты проанализировали автоматизированные системы и их системные компоненты, получили сведения об ИТ- и ИБ-процессах, разработали способы реализации мер защиты, а также сформировали оценку их соответствия регуляторным нормам. Кроме того, проект позволил банку минимизировать регуляторные риски и киберриски, входящие в состав операционных.

«Ренессанс Банк» прошел долгий путь формирования устойчивой системы информационной безопасности, что подтверждается продемонстрированными результатами аудита на соответствие требованиям Банка России и ГОСТ. Получение объективной оценки позволит банку эффективно управлять рисками и обеспечивать безопасность информации, что является критически важным для любой компании, особенно в финансовом секторе», — отметил Дмитрий Стуров, начальник управления информационной безопасности «Ренессанс Банка».

«Ренессанс Банк» постоянно совершенствует свою систему информационной безопасности, адаптируя ее к изменчивым требованиям финансового рынка. Итоги комплексного банковского аудита «Ренессанс Банка» демонстрируют высокий уровень системы организации и управления защитой информации, а также соответствие требованиям регулятора.

«Эффективность проделанной работы управления ИБ Банка и ИТ-подразделений отражены в результатах регулярных аудитов. Мы уверены, что наши совместные усилия помогли «Ренессанс Банку» создать устойчивую систему информационной безопасности и заложили крепкую основу для ее дальнейшего совершенствования», — сказал Сергей Канивец, руководитель группы аудита соответствия требованиям ЦБ РФ департамента консалтинга центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

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