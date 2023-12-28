Ключевые носители Esmart Token совместимы с новой версией ViPNet CSP 4 для Windows

Команда Esmart и специалисты компании «ИнфоТеКС» проверили совместную работу ViPNet CSP 4.4.10 для ОС семейства Windows с сертифицированными ключевыми носителями Esmart Token 192К и «Esmart Token ГОСТ». Доказана корректность выполнения операций создания контейнера ключей электронной подписи (ЭП), импорт сертификата в контейнер ключей ЭП, подпись данных и проверка подписи данных с использованием контейнеров ключей, хранящихся на электронных носителях Esmart, под управлением операционной системы семейства Windows.

Совместимость продуктов подтверждена двусторонним сертификатом соответствия.

ViPNet CSP 4 – российский криптопровайдер компании «ИнфоТеКС», сертифицированный ФСБ России как средство криптографической защиты информации (СКЗИ) и электронной подписи. Использование ViPNet CSP 4 рекомендовано при работе с системами юридическим значимого документооборота и при сдаче электронной отчётности в государственные органы. Криптопровайдер ViPNet CSP 4 может использоваться для встраивания криптографических функций в сторонние приложения.

Esmart Token 192К – новый сертифицированный ФСТЭК России ключевой носитель Esmart; более чем в 2 раза превосходит прошлую версию по объёму памяти, доступной для пользователя. Этот USB-токен в металлическом корпусе органично объединяет эргономичный дизайн и высокие стандарты безопасности. Продукт создан для строгой многофакторной аутентификации пользователей в корпоративных системах, безопасного хранения ключевых контейнеров СКЗИ, профилей, паролей и ключевых сертификатов пользователей. Esmart Token 192К рекомендован «Госуслугами» и ФНС России.

«Esmart Token ГОСТ» – сертифицированный ФСБ России ключевой носитель на базе отечественной микросхемы MIK51 от «Микрон» в эргономичном металлическом корпусе для генерации ключей, формирования и проверки электронной подписи и строгой многофакторной аутентификации.