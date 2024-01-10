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Каждый пятый россиянин чувствует себя некомфортно от звонков с неизвестных номеров

Примерно каждый пятый пользователь в России (18%) чувствует себя крайне некомфортно, когда ему звонят с неизвестного номера, а 8% подобная ситуация откровенно пугает. Такие данные были получены в рамках опроса*, проведенного в России по заказу команды Kaspersky Who Calls. Эксперты в области кибербезопасности обращают внимание, что в помощь людям уже разработаны специальные решения. Они позволяют избежать стресса и противостоять потенциальным мошенникам. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Чаще страх от звонков с незнакомых номеров испытывают молодые люди в возрасте 18-24 (12%), реже — респонденты в возрасте 45-55 и старше 55 лет (7%). Стрессу больше подвержены те, кто не состоит в отношениях (22%), по сравнению с теми, кто находится в браке (16%).

«Людям часто звонят с неизвестных номеров — службы доставки и такси, салоны красоты и медицинские учреждения (например, для подтверждения записи), а еще спамеры и даже мошенники. Можно подумать, что единственный действенный выход — не отвечать на такие звонки. Но куда проще и эффективнее использовать специальные решения, которые подскажут категорию и название организации и к тому же укажут на репутацию номера, в частности поступали ли на него жалобы на мошенничество. На бытовом уровне это можно сравнить со звонком в дверь: проще посмотреть в глазок, чем не открывать вообще никому. Отдельно стоит отметить, что такие приложения будут крайне полезны людям зрелого возраста, так как позволяют сразу заблокировать все входящие звонки с подозрением на мошенничество», — сказал Дмитрий Швецов, руководитель инфраструктуры Kaspersky Who Calls.

Чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников, эксперты «Лаборатории Касперского» также рекомендуют: с осторожностью относиться к звонкам или сообщениям с неизвестного номера, особенно если просят срочно выполнить какое-то действие, например перевести деньги; внимательно проверять подлинность номера и личность того, кто звонит; даже если обращается якобы родственник или коллега, не стесняться уточнить информацию по другим каналам; никому не сообщать по телефону свои личные данные, а также коды из SMS и push-уведомлений; установить надежное защитное решение с функцией определения и блокировки нежелательных звонков.

* Опрос New Kaspersky был проведен компанией Online Market Intelligence по заказу «Лаборатории Касперского» в 2023 г. среди 1217 человек в России.

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