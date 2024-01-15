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«Лига Цифровой Экономики» получила право проводить мониторинг ИБ по расширенной лицензии ФСТЭК России

Компания «Техконсур» (входит в «Лигу Цифровой Экономики») получила расширенную лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Это позволит проводить мониторинг информационной безопасности ИТ-систем и аттестацию объектов информатизации. Об этом CNews сообщили представители «Лиги Цифровой Экономики».

Эксперты компании «Техконсур» будут оказывать услуги по мониторингу информационной безопасности ИТ-систем и аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации. Мониторинг безопасности и аттестационные испытания необходимы коммерческим и государственным организациям для соответствия требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну. Квалификация экспертов компании «Техконсур» позволит повысить защищенность циркулирующей информации на всех этапах жизненного цикла ИТ-системы.

Услуги по мониторингу включают постоянное наблюдение за процессом обеспечения безопасности информации. Услуги по аттестации включают проверку правильности настроек средств защиты согласно требованиям о защите информации, анализ уязвимостей ПО, применяемого в ИТ-системах, а также испытания системы защиты информации путем осуществления попыток несанкционированного доступа с использованием средств тестирования.

Аттестационные испытания проводятся по программе и методикам объекта информатизации, согласованным с заказчиком. Эксперты компании проанализируют разработанную ранее документацию, приведут ее в соответствие текущим требованиям законодательства в области ИБ, а при необходимости подготовят полный комплект документов.

В условиях, когда число кибератак на критическую инфраструктуру растет вместе с масштабом их последствий, мониторингу безопасности необходимо уделять пристальное внимание. «Техконсур» в течение многих лет помогает клиентам защищать данные от краж и утечек, а расширенная лицензия позволит оказывать более масштабный комплекс услуг.

«Для нашей компании информационная безопасность – одно из важнейших направлений работы. К нам обращаются, чтобы защитить конфиденциальные данные от краж и утечек, а также обеспечить соответствие информационной инфраструктуры требованиям законодательства. Расширенная лицензия позволит предложить заказчикам больше актуальных услуг вплоть до полного сопровождения в сфере кибербезопасности», — сказал Денис Ковалев, директор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики.

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«Лига Цифровой Экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты «Лиги» охватывают широкий спектр отраслей экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность. Штат компании составляет более 6000 человек.

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