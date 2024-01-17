Исследование DLBI: в 2023 году утечек стало больше, но они стали мельче

Сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI проанализировал российские утечки данных, произошедшие в 2023 г. Всего по данным исследования в ушедшем году произошло более 290 утечек, в результате которых злоумышленники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн e-mail адресов российских пользователей. Эти данные были выставлены на продажу в даркнете, опубликованы в закрытых форумах и телеграм-каналах и даже попали в свободный доступ. Число инцидентов незначительно превысило результат 2022 г., когда произошло более 270 утечек. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

Лидером по числу утечек в 2023 г. с большим отрывом стал сегмент электронной коммерции (почти 40% инцидентов), за ней следуют здравоохранение (9%) и досуг (8,5%). Лидерами по объему утекших данных стала банковская отрасль (47% утекших телефонных номеров) и электронная коммерция (38% утекших e-mail адресов). Также банковская отрасль заняла первое место и по среднему размеру утечки.

Основным трендом 2023 г., помимо переориентации на e-commerce, в DLBI назвали снижение доли крупных утечек (размером более миллиона уникальных записей) с 30% до 10%. Как пояснил основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян, основной причиной этого стала смена вектора проводимых злоумышленниками атак.

«Как и в 2022 г., основные утечки прошлого года были следствием действий украинских хактевистов, атакующих российские ресурсы. При этом в 2022 г. атаки были более целевыми и направлялись на крупные российские компании, взлом которых мог стать громким PR-поводом. Но после того, как эти компании более плотно занялись информационной безопасностью, такая стратегия стала неэффективной и уступила место массовому сканированию российского сегмента сети с последующем взломом любых ресурсов, имеющих уязвимости. В результате, мы видим растущее число не столь крупных утечек из компаний, пока экономящих на информационной безопасности», - сказал Ашот Оганесян.

«Важным техническим трендом также является массовое применение атак типа password reuse, когда пароли из различных утечек объединяются и используются в следующих попытках взлома личных кабинетов или средств удаленного доступа. Также, как и поиск уязвимостей, это хорошо автоматизируемый процесс, и число атак такого рода будет расти и в наступившем году. И это потребует от компаний внимательнее следить за сохранностью паролей и их попаданием в различные утечки», - добавил он.

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DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence) – российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в DarkNet. DLBI предлагает своим клиентам анализ внешней серверной инфраструктуры с выявлением недостатков реализации хранения, а также мониторинг предложений о продаже чувствительных данных на различных закрытых площадках, группах Telegram и мошеннических ресурсах в DarkNet.