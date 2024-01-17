Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Решения «ИнфоТеКС» включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех»

Компания «ИнфоТеКС» включила 30 продуктов экосистемы ViPNet в репозиторий Ассоциации развития финансовых технологий (репозиторий АФТ). Флагманские решения «ИнфоТеКС» востребованы организациями финансовой отрасли и применяются для защиты информации во многих российских банках и некредитных финансовых организациях. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

«Консолидация совместных усилий участников «Ассоциации ФинТех» с ведущими отечественными вендорами позволяет развивать новые перспективные и востребованные технологии защиты информации и повышать уровень информационной безопасности на отечественном финансовом рынке. Включение продуктов «ИнфоТеКС» в репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли свидетельствует о высокой оценке участников Ассоциации ФинТех», – отметил Владимир Голованов, заместитель начальника аналитического отдела «ИнфоТеКС».

***

«Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая платформа для взаимодействия банков, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, технологических и ИТ-компаний, участников финтех-рынка и регулятора. «Ассоциация ФинТех» проводит регулярный анализ трендов, а также их оценку, запускает инициативы по развитию отечественных и адаптированных зарубежных технологических решений в области информационной безопасности.

Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле «ИнфоТеКС» более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1500 сотрудников в 12 городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Microsoft убивает Outlook. Легендарный почтовый сервис превратился в шпиона, официально сливающего письма сотням «третьих лиц». Опрос

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами

Россию ждет эскалация слежки в интернете. Власти будут собирать геолокацию всех IP-адресов. Опрос

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

Россияне не защищены в киберпространстве. Персональные данные утекают в космических масштабах – 300 млн записей в год. Опрос

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли
Показать еще