Решения «ИнфоТеКС» включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех»

Компания «ИнфоТеКС» включила 30 продуктов экосистемы ViPNet в репозиторий Ассоциации развития финансовых технологий (репозиторий АФТ). Флагманские решения «ИнфоТеКС» востребованы организациями финансовой отрасли и применяются для защиты информации во многих российских банках и некредитных финансовых организациях. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

«Консолидация совместных усилий участников «Ассоциации ФинТех» с ведущими отечественными вендорами позволяет развивать новые перспективные и востребованные технологии защиты информации и повышать уровень информационной безопасности на отечественном финансовом рынке. Включение продуктов «ИнфоТеКС» в репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли свидетельствует о высокой оценке участников Ассоциации ФинТех», – отметил Владимир Голованов, заместитель начальника аналитического отдела «ИнфоТеКС».

***

«Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая платформа для взаимодействия банков, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, технологических и ИТ-компаний, участников финтех-рынка и регулятора. «Ассоциация ФинТех» проводит регулярный анализ трендов, а также их оценку, запускает инициативы по развитию отечественных и адаптированных зарубежных технологических решений в области информационной безопасности.

Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле «ИнфоТеКС» более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1500 сотрудников в 12 городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.