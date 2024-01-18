«Киберпротект» завершил миграцию облачных сервисов в ЦОД IXcellerate

«Киберпротект», разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, перевел всю инфраструктуру для своих облачных продуктов в ЦОД IXcellerate. Решение развернуто в дата-центре MOS1 в Северном кампусе IXcellerate − ведущем операторе сети коммерческих дата-центров в России. Новый ЦОД обеспечивает работу таких сервисов, как «Кибер Бэкап Облачный» и «Кибер Бэкап Персональный».

«Киберпротект» арендует инфраструктурные мощности в дата-центре MOS1 c 2022 г. и использует их для работы и поддержки своих облачных продуктов. В частности, в ЦОД размещены серверы хранения и управления для резервного копирования данных заказчиков. Для размещения своих облачных ресурсов «Киберпротект» выбирал ЦОД, соответствующим следующим критериям: надежность (Tier III) и отказоустойчивость ЦОД, высокая коннективность, возможность выбора операторов связи, территориальная близость (офис компании расположен в московском районе Северный, недалеко от г. Долгопрудный), круглосуточный мониторинг и возможность запроса отчетов, удобный и быстрый доступ к инфраструктуре, понятные процедуры взаимодействия со службой поддержки.

Дата-центр IXcellerate оказался наиболее подходящим решением по всем критериям. Действующий контракт предусматривает возможность масштабирования инсталляции по мере развития бизнеса, запуска новых продуктов и расширения собственной серверной инфраструктуры.

«Кибер Бэкап Облачный» — решение для предоставления услуг «резервное копирование как сервис» (BaaS). С его помощью компании любого размера и профиля могут развернуть современную систему резервного копирования в своей организации без дополнительных трат на приобретение оборудования и программного обеспечения. Вычислительные мощности размещены в ЦОД, а для резервных копий заказчик может использовать облачное хранилище «Киберпротекта», своего провайдера или свое собственное. Услугу оказывают сервис-провайдеры — партнеры «Киберпротекта».

«Кибер Бэкап Персональный» анонсирован весной 2023 г. Решение позволяет владельцам домашних ПК настроить резервное копирование как на съемных носителях, так и в облаке, и далее автоматически поддерживать его на время действия лицензии.

Все резервные копии при использовании этих продуктов реплицируются в облаке, которое, в свою очередь, резервируется в ЦОД IXcellerate на уровне 2N. Двойное резервирование обеспечивает пользователям повышенную надежность их компьютерных систем, сохранность данных и их удобное восстановление.

«Мы видим, что интерес к облачному сервису резервного копирования растет из года в год. Сегодня среди наших партнеров большие и малые компании, ведущие федеральные сервис-провайдеры, мы должны обеспечить безупречный сервис для их клиентов. Для этого у нашего продукта есть все возможности, он интегрируется с большим количеством российских ИТ-систем, удобен в работе и, что особенно важно, надежно зарезервирован в одном из ведущих дата-центров страны», — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект».

IXcellerate также стал одним из потребителей, установивших продукты «Киберпротекта». Компания использует «Кибер Бэкап» для платформы виртуализации с целью защиты корпоративного сервера. Это комплексное решение для резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков.

«Возможности нашей сети ЦОД и планы роста позволяют нам сотрудничать с компаниями любого масштаба, обеспечивать надежное работу их инфраструктуры и реализацию самых амбициозных цифровых проектов. Национальные чемпионы выбирают IXcellerate и используют наши мощности для разработки и запуска собственных продуктов, которые становятся частью российской экосистемы ПО и составляют достойную конкуренцию западным аналогам», − отметил Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate.

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IXcellerate — оператор сети коммерческих дата-центров. Компания предлагает индивидуальные решения по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования с возможностью наращивания мощности в зависимости от потребностей клиентов. Услуги предоставляются на базе четырех дата-центров, расположенных на двух площадках в г. Москве (Северный и Южный кампусы). Среди заказчиков IXcellerate − глобальные и российские корпорации, финансовые организации, облачные провайдеры, поставщики онлайн-услуг, системные интеграторы, ведущие операторы связи и другие организации, обрабатывающие большие объемы данных.

«Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения. Решениями компании пользуются организации любого масштаба. Продукты Киберпротекта входят в реестр отечественного ПО, сертифицированы ФСТЭК.