MaxPatrol EDR внесен в единый реестр отечественного ПО

Продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них MaxPatrol EDR, разработанный Positive Technologies, включен в единый реестр российского ПО.

По итогам первых трех кварталов 2023 г. на организации госсектора пришлось наибольшее количество инцидентов ИБ — 15% от всех успешных атак. Число целевых атак растет из года в год и, по прогнозам Positive Technologies, 2024 г. не станет исключением. Наиболее уязвимыми могут стать организации, активно обменивающиеся данными. В разных цепочках поставок у компании могут быть как контрагенты с защищенной инфраструктурой и выстроенной кибербезопасностью, так и со слабо развитой ИБ. В таких условиях организациям необходимо иметь надежную защиту конечных точек с современными механизмами обнаружения атак и устранять угрозы прежде, чем будут нарушены рабочие процессы. Об этом CNews сообщили Positive Technologies.

MaxPatrol EDR уже на ранних этапах выявляет сложные и целевые атаки, которые развиваются на устройствах, а также собирает данные для организации расследований. Система проводит поведенческий анализ прямо на устройствах, использует экспертизу PT Expert Security Center и имеет гибкие настройки механизмов обнаружения и реагирования. Благодаря этому продукт оперативно находит киберугрозы, даже если действия злоумышленников замаскированы под легитимные. Набор разнообразных методов реагирования, предоставляемых на выбор операторам служб ИБ, покрывает большую часть мер защиты компании. MaxPatrol EDR поддерживает отечественные популярные операционные системы, в том числе российские сертифицированные ОС, и системы Windows, macOS и Linux. Продукт может быть адаптирован к разным типам инфраструктур, за счет чего облегчает работу специалистов по ИБ.

«Конечные точки все еще остаются удобными мишенями для проникновения злоумышленников в инфраструктуру. В качестве метода атаки хакеры часто используют вредоносное программное обеспечение: вирусы-шифровальщики, стилеры1, вайперы2, ВПО, модифицированное под конкретные ОС, — сказал Егор Назаров, руководитель направления развития бизнеса защиты от комплексных атак, Positive Technologies. — Злоумышленники непрерывно совершенствуют свои инструменты, поэтому традиционные средства защиты уже не способны точно выявлять угрозы. На смену им приходят более эффективные решения, относящиеся к классу endpoint detection and response (EDR). С их помощью можно получить полное представление о том, что происходит на конечных точках и вовремя обнаружить и устранить угрозы как в рамках внутреннего SOC, так и с участием провайдеров услуг по безопасности».

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Positive Technologies — разработчик продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3300 организаций по всему миру.