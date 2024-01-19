«Лаборатория Касперского» назвала неклассические источники онлайн-угроз для детей в 2024 году

Эксперты «Лаборатории Касперского» выделили неочевидные потенциальные векторы цифровых угроз для детей в 2024 г. и дали советы родителям, как помочь им безопасно осваивать онлайн-пространство.

Дети будут активнее интересоваться инструментами на основе продвинутых технологий, но они могут подвергать риску конфиденциальные данные. На фоне развития технологий машинного обучения и нейросетей появилось много сервисов, которые обрабатывают личную информацию. Речь идёт, например, о приложениях для редактирования фото. Когда дети загружают в фоторедакторы свои изображения, они могут не задумываться, что может происходить с ними в дальнейшем. Кроме того, умные чат-боты могут выдавать по запросу ребёнка неподходящий контент. Некоторые из них требуют пройти верификацию по возрасту, но этого недостаточно, поскольку дети могут выдать себя за взрослых.

Злоумышленники будут ещё активнее атаковать юных геймеров. Согласно опросу «Лаборатории Касперского», проведённому в 2023 г., 67% российских детей играют в игры на компьютере, телефоне или приставке. Злоумышленники могут пытаться втереться в доверие в чатах онлайн-игр, например, с целью выманить личные данные или деньги. Также под видом игр, популярных среди геймеров, или дополнений к ним, активно распространяется вредоносное ПО.

Будет расти число атак на интернет вещей, которыми в том числе пользуются дети. В устройствах для умного дома и различных носимых гаджетах обнаруживают уязвимости. Периодически появляются новые исследования, где описывается, как ими могут воспользоваться злоумышленники. В случае успешной атаки злоумышленники могут получить доступ к личным данным всей семьи, к тому же под угрозой может оказаться физическая безопасность детей.

«Цифровые угрозы для детей эволюционируют вместе с развитием технологий, но есть и позитивный тренд — в ответ на увеличивающееся разнообразие онлайн-рисков становится выше уровень осведомлённости о них. Мы видим, что среди родителей растёт запрос на образовательные ресурсы в области информационной безопасности. Сейчас есть целый ряд инициатив, которые реализуются государством и бизнесом как на федеральном, так и на региональном уровнях», — сказал Андрей Сиденко, эксперт по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского».

Чтобы сделать пребывание детей в интернете более безопасным, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют родителям: следить за информацией об актуальных угрозах и разговаривать с детьми о рисках, с которыми они могут столкнуться в Сети; рассказывать детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учить их, как противостоять онлайн-угрозам и распознавать уловки мошенников; установить защитное решение на все устройства, которыми пользуется ребёнок, например, Kaspersky Premium; при необходимости использовать специальные приложения родительского контроля, такие как Kaspersky Safe Kids.