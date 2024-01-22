«Лаборатория Касперского»: в 2023 году число заблокированных фишинговых ссылок в России выросло в 5 раз

По данным «Лаборатории Касперского», в 2023 г. объёмы онлайн-мошенничества в России значительно выросли. Количество фишинговых и скам-ссылок в доменной зоне .RU, которые заблокировала компания, увеличилось более чем в 5 раз по сравнению с 2022 г.

Тренды в 2023 г. Одна из наиболее распространённых целей фишеров в России в течение года — аккаунты людей в мессенджерах. Злоумышленники часто использовали их в рамках многоступенчатых схем телефонного мошенничества и для реализации фишинговых атак на пользователей из списка контактов жертв.

«Сегодня мы не видим предпосылок к тому, чтобы объёмы фишинга и скама в ближайшее время снизились. Наоборот, злоумышленники продолжают развивать свои тактики и разрабатывать многоступенчатые схемы выманивания данных, например ссылаться на сферу деятельности жертвы. Такие атаки значительно усложняются в случаях, когда начинаются с сообщения в мессенджере якобы от знакомого или сотрудника той же сферы или сопровождаются фальшивыми голосовыми сообщениями», — сказал Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

Также в 2023 г. в России увеличилось количество вредоносных ссылок — в 2,5 раза по сравнению с 2022 г. К этой категории относятся страницы, содержащие ссылки на вредоносные программы, а также интернет-ресурсы, необходимые для работы вредоносов.

Телефонное мошенничество. Объёмы телефонного мошенничества остаются на стабильно высоком уровне. Так, в 2023 г. 43% пользователей приложения Kaspersky Who Calls поступали звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. При этом пик пришёлся на ноябрь — в этом месяце 18,5% пользователей получали такие звонки. С различными спам-звонками в 2023 г. сталкивались 94%.

«Злоумышленники всё время совершенствуют свои инструменты и методы убеждения, поэтому решения для защиты от телефонного спама становятся всё более актуальными. Они подскажут, если входящий вызов — нежелательный. Например, наше приложение предупреждает, что на номер поступали жалобы на мошенничество не только в рамках „классических“ звонков, но и в мессенджере. В целом важно помнить, что ни в коем случае не стоит называть посторонним коды из SMS и push-уведомлений, а если разговор кажется подозрительным, сразу завершайте звонок», — сказал Владимир Григорьев, аналитик Kaspersky Who Calls.

В ответ на актуальные вызовы в 2023 г. в решении Kaspersky Who Calls появился функционал определения номеров в WhatsApp (принадлежит компании Meta, её деятельность признана экстремистской и запрещена в России). С его помощью можно видеть, от какой организации поступает звонок (например, из службы доставки или магазина), а также выявлять и блокировать в мессенджере спам-номера и звонки с подозрением на мошенничество.