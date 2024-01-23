Платформа Step Security Data Lake включена в Реестр российского ПО

Включение программного продукта компании Step Logic в перечень отечественного ПО подтверждает его функциональность и импортонезависимость.

Согласно поручению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, технологическая платформа для автоматизации анализа данных и расследования инцидентов Security Data Lake включена в Реестр российского ПО (реестровая запись №20657 от 25.12.2023) по классу «02.08 Средства мониторинга и управления». Об этом CNews сообщили представители Step Logic.

Программный продукт Security Data Lake является собственной разработкой Step Logic для центров кибербезопасности (SOC), объединяющей в себе функции мониторинга событий и выявления инцидентов (SIEM), реагирования и расследования (IRP), а также автоматизации и оркестрации этих процессов (SOAR).

Интерфейс Security Data Lake не только предоставляет аналитику кибербезопасности максимально полный контекст инцидента, но и обладает настраиваемыми инструментами автоматизации реагирования.

Особенностью платформы является использование для анализа событий, инцидентов, расследований и активов единых языка поисковых запросов и конструктора визуализаций, общих правил корреляции и автоматизации. Как показывает практика, такой подход сокращает время реагирования на инциденты и снижает эксплуатационные расходы в два раза, по сравнению с решениями на базе комплекса интегрированных между собой SIEM, IRP и SOAR-систем.

Платформа предназначена для построения инсорсных или публичных управляемых сервисов по кибербезопасности. В ней реализованы возможности создания отдельных рабочих пространств, разделения доступа к данным между объектами защиты, имеется широкий спектр аналитических инструментов.

В отличии от коробочных решений, контент и конфигурация Security Data Lake адаптированы под реализацию подхода Infrastructure-as-Code (IaC) и Configuration-as-Code (CaC). В состав решения входят инструменты автоматизации администрирования и разработки. Это позволяет обеспечить контроль вносимых в систему изменений, снизить трудоемкость подключения новых источников и создания собственных сценариев мониторинга.

«Первое промышленное внедрение Security Data Lake было проведено в 2021 г. В настоящий момент наша разработка нашла применение уже в нескольких центрах кибербезопасности, как публичных, так и корпоративных. Масштаб инсталляций достигает 25 тыс. событий в секунду, при подтвержденной в тестовой среде производительности более 50 тыс. EPS, – сказал руководитель направления систем управления информационной безопасностью Step Logic Станислав Прищеп. – Со своей стороны мы обеспечиваем полный цикл внедрения продукта и его техническую поддержку, систематически обновляем сценарии мониторинга и реализуем интеграции для подключения новых источников. Помимо этого, в рамках внедрения платформы наши специалисты оказывают консалтинговую поддержку при организации рабочих процессов SOC».

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Step Logic более 30 лет предоставляет на российском рынке услуги сетевой и системной интеграции. Штат – более 500 сотрудников, офисы расположены в Москве, Казани, Ереване и Алма-Ате. В компании свыше 350 инженеров и системных архитекторов, сертифицированных ведущими отечественными и мировыми производителями. Спектр решений и услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, построение аудиовизуальных решений, создание систем видеоконференцсвязи и контакт-центров, обеспечение комплексной безопасности, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, интернет вещей, а также полный комплекс услуг по технической поддержке, сопровождению и обслуживанию информационных систем, включая консалтинг, аудит и аутсорсинг ИТ.