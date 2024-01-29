«Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM»

Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой модели смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM»

Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» представляет собой сертифицированный модуль безопасного доступа. Устройство производится в различных форматах – mini SIM (2FF), micro SIM (3FF) и nano SIM (4FF), что делает его универсальным и удобным для использования в различных сферах деятельности.

SAM-модуль (Secure access module, модуль безопасного доступа) обеспечивает удобство и надежность в работе с криптографическими ключами, предоставляя пользователям возможность эффективно защищать свои данные и подписывать документы. Устройство предназначено для встраивания в различное оборудование в качестве сертифицированного модуля безопасности. Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» применяется в решениях для защищенных транзакций, таких как банкоматы, POS-терминалы, и других системах, где секретные ключи рекомендуются в качестве меры безопасности, например, в сфере интернета вещей и межмашинного взаимодействия, что делает ее применение еще более универсальным. Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» сертифицирована по требованиям ФСБ и ФСТЭК.

Никита Демин, руководитель департамента смарт-карт и считывателей компании «Актив», сказал: «Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» предлагает высокий уровень безопасности и удобства использования. С ее помощью можно обеспечить защиту в самых разных сферах деятельности. Например, такой модуль можно использовать для авторизации и работы в системе «ЕГАИС Розница» в качестве аппаратного ключа с записанным на него сертификатом электронной подписи. Смарт-карта «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM» обеспечивает надежность в работе с криптографическими ключами, предоставляя пользователям возможность эффективно защищать свои данные и подписывать документы».