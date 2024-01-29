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Платформа R-Vision TIP соответствует стандартам кибербезопасности Белоруссии

Компания R-Vision, разработчик систем кибербезопасности, сообщила, что платформа анализа информации об угрозах R-Vision TIP прошла сертификацию Оперативно‑аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ). Сертификация продукта проводилась в соответствии с техническим регламентом ТР 2013/027/BY. Сертификат ОАЦ подтверждает, что R‑Vision Threat Intelligence Platform (TIP) соответствует стандартам информационной безопасности Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Сертификат соответствия ОАЦ позволяет использовать R-Vision TIP: на критически важных объектах информатизации (КВОИ); в государственных информационных системах; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами; в информационных системах, обрабатывающих персональные данные;

Кроме того, R-Vision продолжит сертификацию своих решений в 2024 г. Так, в планах компании подтвердить, что R‑Vision Threat Deception Platform (TDP) — система цифровой имитации элементов ИТ-инфраструктуры и выявления злоумышленников соответствует требованиям кибербезопасности Белоруссии.

«Сертификация R-Vision TIP в ОАЦ подтверждает высокий уровень доверия к продуктам R-Vision со стороны регулятора и открывает новые возможности для компаний, которые хотят повысить защищенность информационных систем за счет применения передовых технологий защиты. — сказал Камиль Баймашкин, заместитель исполнительного директора R-Vision — Рынок информационной безопасности Республики Беларусь открывает нам возможности для роста и развития бизнеса. Мы успешно реализовали ряд проектов на территории государства, поэтому сертификация еще одного решения из экосистемы продуктов R-Vision является продолжением нашей стратегии развития».

***

R‑Vision Threat Intelligence Platform (TIP) — комплексный продукт, который позволяет управлять данными об угрозах и эффективно их применять для защиты критичных информационных систем и ИТ-инфраструктуры. R‑Vision TIP обеспечивает автоматический сбор, нормализацию и обогащение индикаторов компрометации, получаемых из различных источников, передачу обработанных данных напрямую на средства защиты, а также поиск и обнаружение индикаторов в инфраструктуре организации.

R-Vision – разработчик систем кибербезопасности. Компания с 2011 г. создает технологии, которые помогают организациям противостоять актуальным киберугрозам и обеспечивать управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в крупнейших банках, государственных организациях, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.

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