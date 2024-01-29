УЦСБ предоставил комплексные решения «Лаборатории Касперского» для киберзащиты информационных ресурсов «Сколково».

Для повышения уровня информационной безопасности ресурсов одного из ключевых инновационных центров страны УЦСБ поставил комплексные решения, разработанные «Лабораторией Касперского». Теперь защиту рабочих компьютеров и мобильных устройств сотрудников «Сколково», а также почтовых серверов организации обеспечивают Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный и Kaspersky Security для почтовых серверов. Об этом CNews сообщили представители УЦСБ.

«Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный» объединяет в себе новые подходы в защите рабочих станций и инструменты Endpoint Detection & Response (EDR). Они призваны не только противостоять кибератакам, но и повышать скорость реакции на инциденты ИБ. Так, «Сколково» вместе с классическим защитным решением, которое направлено на противодействие типовым и массовым вирусным атакам, получил инструментарий EDR, ориентированный на проактивный поиск угроз, анализ нетипичного поведения и подозрительной активности, выявление сложных угроз, оперативное реагирование на них.

«Информационная безопасность – важная составляющая цифровой экосистемы «Сколково». Наличие широкого функционала при сравнительно доступной стоимости стало важным преимуществом выбранных решений, разработанных «Лабораторией Касперского». Стоит отметить наличие таких полезных пользовательских функций, как удобный ролевой доступ для администраторов, адаптивный контроль аномалий, управление шифрованием и в будущем возможность применения Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный на всех типах операционных систем, включая Linux», — сказал Игорь Соловьев, директор департамента информационных систем и сервисов «Сколково».

«УЦСБ с 2013 г. сотрудничает с «Лабораторией Касперского», являясь ее партнером со статусом Platinum Partner. За годы совместной работы с применением решений вендора было реализовано большое количество проектов для государственных предприятий, компаний из банковского сектора, нефтегазовой, машиностроительной и других отраслей промышленности», — отметил Виктор Вячеславов, руководитель Центра кибербезопасности УЦСБ.

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Ф2 Инновации», «Яблочков», TenChat и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу года превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.

Уральский центр систем безопасности (УЦСБ) – российская ИТ-компания, системный интегратор с экспертизой в создании, модернизации и обслуживании цифровой инфраструктуры бизнеса и государственных организаций. Ключевые направления деятельности УЦСБ: информационная безопасность, включая анализ защищенности, безопасную разработку ПО, строительство и аутсорсинг SOC, защиту АСУ ТП; информационные технологии для предприятий; инженерные системы поддержки инфраструктуры бизнеса; решения в области импортозамещения ИТ-технологий.

По версии аналитического агентства CNews Analytics, УЦСБ входит в топ-100 крупнейших российских ИТ-компаний и в топ-15 крупнейших поставщиков решений для защиты информации. За 16 лет работы УЦСБ реализовал более 1500 проектов для государственных предприятий, компаний из банковского сектора, нефтегазовой, топливно-энергетической, машиностроительной и других отраслей промышленности.