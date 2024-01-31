Positive Technologies и «Тинькофф» объединяют свою экспертизу для восполнения кадрового голода в сфере кибербезопасности

Positive Technologies и «Тинькофф» запускают совместные образовательные программы по подготовке специалистов по кибербезопасности. Главная задача проекта — восполнить острый дефицит кадров в сфере ИБ, существующий у российского бизнеса в условиях стремительно растущего числа киберугроз. Обучение пройдет на базе Центрального университета — первого STEM-вуза в России. К программам будут привлекаться эксперты других технологических компаний, что позволит слушателям получить максимально широкий спектр практических навыков. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Positive Technologies — участник рынка кибербезопасности. Вендор специализируется на создании технологий, позволяющих эффективно выявлять кибератаки до того, как организации будет нанесен непоправимый ущерб. «Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема с миллионами клиентов, имеющая большой опыт защиты критической значимой инфраструктуры. Совместная образовательная инициатива объединяет многолетнюю экспертизу обеих компаний в области эффективного противодействия хакерским атакам различной сложности и основана в первую очередь на интенсивах экспертов из индустрии ИБ, финтеха и ИТ. Кроме того, в этом году компании планируют запустить магистратуру по информационной безопасности.

Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies: «За последние годы отрасль кибербезопасности трансформировалась и стала одной из самых привлекательных технологических сфер в стране. С одной стороны, окончательно сформировался запрос на доставку реального результата в формате киберзащищенности. С другой – отечественные технологии шагнули на новый уровень развития, который позволяет обеспечивать этот самый результат. В совокупности это сформировало высокий спрос на специалистов, которых сейчас в отрасли нет. Мы понимаем, что будущее не только кибербезопасности, но и всей отрасли ИТ зависит от тех, кто приходит в нее сейчас, и у нас есть уникальная возможность повлиять на развитие отрасли. Поэтому основная задача, которую мы решаем, запуская совместные образовательные программы с «Тинькофф», – объединить свой визионерский опыт и сформировать новую профессиональную школу, которая позволит восполнить существующий кадровый голод и в перспективе даст отрасли постоянно восполняемый кадровый ресурс, с экспертизой, актуальной и реально необходимой в каждый момент времени».

Станислав Близнюк, председатель правления «Тинькофф» : «В «Тинькофф» более 40 млн клиентов, и безопасность финансов — их базовая потребность. Вовлечение бизнеса в ИТ-образование позволяет актуализировать обучение с учетом стремительного изменения рынка и возникающих при этом вызовов. В этом и заключается миссия Центрального университета — подготовка квалифицированных специалистов, которые могут решать реальные бизнес-задачи. Образовательная коллаборация «Тинькофф» и Positive Technologies на базе вуза поможет увеличить количество таких кадров в области информационной безопасности, закрыть кадровую брешь и сделать более киберустойчивыми те системы, которые будут появляться на рынке в будущем».

Первым в серии образовательных программ стартует курс по подготовке специалистов SOC. К со-разработке и реализации программы присоединилась компания Innostage — разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности.

Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета: «Дефицит кадров в области кибербезопасности составляет минимум 50 тыс. человек. При этом существующие образовательные программы в области информационной безопасности направлены скорее на изучение фундаментальных дисциплин и формирование теоретической базы, чем на развитие практической экспертизы. Это замедляет вывод новых кадров на рынок, которые смогли бы с первого дня работы решать стоящие перед работодателем задачи. Цель Центрального университета — восполнять дефицит кадров для всей ИТ-отрасли, включая индустрию кибербезопасности. Такого результата мы планируем достичь за счет практико-ориентированного обучения и объединения опыта ведущих экспертов в сфере кибербезопасности. Таковыми являются Positive Technologies, «Тинькофф» и Innostage».

Образовательная программа рассчитана на студентов последних курсов направлений ИТ и ИБ, которые проходили стажировки или имеют начальный опыт работы в сфере информационной безопасности. Курс будет также полезен аналитикам первой линии SOC, желающим прокачаться в области анализа и поиска угроз.

Программа стартует 16 февраля 2024 г. и продлится шесть месяцев. Студенты пройдут пять этапов: буткемпы: знакомство с атаками на практике; погружение в специфику работы специалиста по кибербезопасности, построение методологической и процессной базы; изучение методов хакеров: студенты примут роль нападающих и разберутся в способах атак; изучение современных методов защиты; защита выпускного проекта, который включает атаку на ИТ-систему и ее расследование.

Выпускники программы получат диплом о профессиональной переподготовке от Центрального университета и возможность претендовать на вакансии в крупнейших компаниях России. Подать заявку на обучение можно до 10 февраля 2024 г.

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Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3300 организаций по всему миру.