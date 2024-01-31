РАСУ разработает модули анализа трафика АСУ ТП для комплекса защиты корпоративных сетей «Кода Безопасности»

«Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ, интегратор по направлениям «АСУ ТП» и «Электротехника» госкорпорации «Росатом») разработает модули для анализа трафика АСУ ТП для флагманского продукта ИТ-компании «Код Безопасности» – многофункционального межсетевого экрана «Континент 4». Это устройство для всесторонней защиты сети корпоративного уровня, которое можно использовать в разных инфраструктурах, в том числе высокопроизводительных, например, в ЦОДах (центрах обработки данных). Благодаря добавлению модулей, устройство можно будет использовать для обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования АСУ ТП объектов ключевой инфраструктуры.

Четвертая версия «Континента» представляет собой развитие линейки комплексов сетевой защиты АПКШ «Континент», но при этом является устройством иного класса – UTM, консолидирующим на одной аппаратной платформе межсетевой экран, систему обнаружения вторжений и еще ряд механизмов безопасности. Другими ключевыми изменениями четвертого поколения продукта стало увеличение производительности межсетевого экрана до 80 Гбит/с, а также полностью переработанная централизованная система управления и мониторинга.