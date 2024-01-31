«СберФакторинг» запускает программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

«СберФакторинг» предлагает независимым исследователям кибербезопасности проверить защищенность своих ресурсов на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Программа охватывает сайт компании, а также личный кабинет клиента. Вознаграждение за подтвержденную уязвимость зависит от уровня ее критичности. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

«Мы являемся лидером на рынке факторинга и активно используем современные решения, чтобы сделать работу сервисов для наших клиентов быстрее и удобнее. Внедрение новых технологий может нести с собой и новые риски, поэтому наша большая команда ежедневно прилагает усилия, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную работу ресурсов. Размещение программы на Bi.Zone Bug Bounty — это возможность еще раз, теперь с помощью сторонних специалистов, убедиться в максимальном уровне защиты «СберФакторинга» и данных наших клиентов», — сказал Андрей Глушак, директор по информационным технологиям, «СберФакторинг».

«Багбаунти позволяет организациям при помощи большого количества независимых исследователей изучить потенциальные уязвимости в своих ИТ-системах. Мы уверены, что сотрудничество поможет «СберФакторингу» в поддержке непрерывности процессов безопасности, а также позволит повысить устойчивость к актуальным киберугрозам», — отметил Евгений Волошин, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, Bi.Zone.

***

Bi.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом могут выбирать интересные для себя программы и получать денежное вознаграждение за найденные баги.

Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Bi.Zone разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости ИТ‑инфраструктур любого размера и оказывает широкий спектр услуг по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 г. компания реализовала более 1200 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др., защитив свыше 500 клиентов в 15 странах мира.

«СберФакторинг» предоставляет компаниям, работающим на условиях отсрочки платежа, финансирование и комплекс услуг по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.