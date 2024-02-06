МТС RED запустила сервис многофакторной аутентификации для корпоративных пользователей

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», дополнила портфель сервисов кибербезопасности отечественной технологией многофакторной аутентификации для корпоративных пользователей. Она обеспечивает защиту от взлома компании методами атаки на пароли пользователей, в том числе с помощью их автоматического перебора или социальной инженерии. Об этом CNews сообщили представители МТС RED.

По данным исследователей, свыше 80% хакерских атак включают эксплуатацию слабых или украденных ранее паролей пользователей. Поскольку более 50% пользователей используют один и тот же пароль для различных учетных записей, компания может оказаться уязвимой даже вследствие компрометации данных сотрудника в стороннем сервисе. Этот риск становится более вероятным при использовании удаленного доступа к корпоративным ресурсам – в рамках удаленного или гибридного формата работы сотрудников. Сервис многофакторной аутентификации МТС RED помогает соблюдать принципы модели нулевого доверия (Zero Trust), чтобы предотвратить возможность несанкционированного доступа к информационным ресурсам и сетевой инфраструктуре компании в ходе удаленного подключения и тем самым снизить риски сетевых атак и утечек данных.

Сервис может использоваться при доступе сотрудников к любому корпоративному ресурсу с применением VPN, VDI, RDP и при доступе в облачные и веб-приложения. Поддерживается применение программных и аппаратных генераторов одноразовых паролей (OTP). Пользователь может также получать коды для подтверждения авторизации через SMS, телефонный звонок, Telegram или электронную почту.

«Многофакторная аутентификация – это базовая мера, первый эшелон защиты компании от атак на учетные записи удаленных сотрудников. Важно, чтобы такая технология безопасности была не только надежной, но и удобной для пользователей – как для сотрудников, так и для администраторов. Сервис МТС RED в полной мере отвечает этим требованиям, благодаря чему позволяет легко и бесшовно встраивать ее в общую инфраструктуру информационной безопасности компаний», – сказал Василий Огнев, руководитель направления многофакторной аутентификации компании МТС RED.

Сервис многофакторной аутентификации МТС RED сочетает в себе глубокую автоматизацию и гибкость управления всем жизненным циклом токенов. Администратор может детализировать политики программных и аппаратных токенов, определяя применимость того или иного типа аутентификации для конкретной системы вплоть до уровня конкретных пользователей. За счет мультиплатформенного открытого стека технологий сервис легко может быть интегрирован с другими корпоративными системами, в том числе с технологией единого входа (SSO).

В целях построения единой экосистемы кибербезопасности сервис можно интегрировать с серверами syslog и системами SIEM для централизованного хранения записей журнала событий, настройки триггеров на события и дальнейшей корреляции событий безопасности во внешних системах. В сервисе ведется регистрация всех попыток входа в целевые приложения, а также всех действий в консоли администрирования и портале самообслуживания.

Использование технологии многофакторной аутентификации из облака обеспечивает заказчикам возможность подключения за несколько дней, а также быстрого и гибкого масштабирования решения на территориально удаленные филиалы. Кроме того, сервисная модель исключает CAPEX-затраты на инфраструктуру и внедрение.

Наряду с многофакторной аутентификацией МТС RED предлагает заказчикам ряд других технологий и сервисов кибербезопасности: мониторинг и реагирование на кибератаки МТС RED SOC, повышение киберграмотности корпоративных пользователей (Security Awareness), шифрование каналов связи по ГОСТ и защита от DDoS-атак.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 10 млн пользователей, услугами дочернего «МТС банка» – 3,3 млн клиентов, общее количество экосистемных клиентов МТС составляет почти 13 млн. Компания располагает в России 14 дата-центрами и розничной сетью из более 5000 магазинов. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система».