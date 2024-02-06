Вышел Falcongaze SecureTower 7.0 для защиты от утечек информации

Компания Falcongaze выпустила обновление своей DLP-системы SecureTower версии 7.0. Теперь система еще лучше обеспечивает защиту от утечек информации, мошенничества и других опасных или нежелательных действий сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Falcongaze.

Что предлагает пользователям новая версия SecureTower 7.0?

Усилена защита информации. Появилась поддержка меток конфиденциальности: теперь можно контролировать перемещение файлов с метками как в корпоративной сети, так и за ее пределы, а также блокировать их отправку.

Расширены и другие возможности блокировок: реализованы контентные блокировки по цифровым отпечаткам, поисковым словарям и регулярным выражениям. Также теперь можно запрещать сотрудникам создание скриншотов, отправку файлов в мессенджеры и передачу файлов по протоколам FTP и XMPP.

Добавлен новый модуль для контроля устройств и оборудования. С его помощью можно предотвратить кражу или использование сотрудниками имущества компании в личных целях, обнаружить случаи замены или отключения оборудования и устройств от компьютера. Новый функционал позволяет в автоматическом режиме выявлять отклонения от конфигурации ПК. Если устройство, которое входит в конфигурацию компьютера, не запущено или, напротив, обнаружено устройство, которое не входит в конфигурацию, система незамедлительно уведомит об этом офицера безопасности.

Расширились возможности агента по контролю различных каналов передачи данных. Появился перехват файлов, передаваемых в веб-версии облачных хранилищ. Увеличено количество контролируемых мессенджеров: добавлена поддержка Express, VK Teams, WeChat, Signal, появился контроль голосовых чатов в Telegram.

Для подтверждения личности сотрудника, работающего за компьютером, предусмотрена возможность выполнять снимки с веб-камеры. В ближайшем будущем система будет автоматически распознавать лица и отправлять уведомление в случае обнаружения за компьютером постороннего.

Расширены возможности контроля рабочих станций под управлением ОС Linux. Теперь DLP-система Falcongaze SecureTower позволяет лучше контролировать сетевой трафик и активность пользователя за компьютером. Сюда входят коммуникация по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях, контроль устройств и записи файлов на съемные накопители и сетевые ресурсы. Реализован перехват кейлогера в графических оболочках на базе Wayland, появилась возможность производить автоматическую аудио- и видеозапись рабочего стола, а также выполнять снимки экранов рабочих станций. В целом, функционал для Linux практически сравнялся с возможностями Windows-агента.

Добавлена поддержка новых видов операционных систем семейства Linux: Ubuntu, Debian, Fedora, Rosa и Astra прибавились Centos, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), AlmaLinux, ALT, «Альт Сервер», «Ред ОС».

Появился новый агент для контроля устройств под управлением MacOS. Теперь SecureTower может контролировать рабочие станции под управлением всех популярных операционных систем.

Улучшены инструменты аналитики — важная составляющая Falcongaze SecureTower. Во все виды отчетов добавлена статистика эффективности работы сотрудников и множество других инструментов, позволяющих выявить потенциально опасную активность.

В модуле «Расследования» появилась опция гибкой настройки прав доступа к делам — это дает возможность нескольким офицерам безопасности работать над расследованием инцидентов независимо.

В целом инструменты аналитики стали более удобными и простыми для восприятия.

В SecureTower было также реализовано множество других функций: улучшен механизм поиска по кредитным картам; расширен функционал маскировки агента, дающий возможность переименования его файлов и процессов, что позволит замаскировать DLP-систему от посторонних глаз; упростилась работа с системой «из коробки»: расширен набор предустановленныхполитик безопасности, появились предустановленные правила блокировки и шаблоны различных настроек; реализована темная тема интерфейса для работы в помещениях с недостаточной освещенностью.