«Яндекс» увеличил награду для охотников за ошибками в умных устройствах до 1 млн рублей

«Яндекс» расширил программу «Охота за ошибками» для умных устройств, добавив в нее новинки 2023 г. — «Станцию Дуо Макс», «Миди» и «ТВ Станции». Максимальная сумма вознаграждения за найденные уязвимости выросла с 600 тыс. руб. до 1 млн руб. Это поможет привлечь больше «белых хакеров», чтобы проверить устройства на прочность. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В фокусе внимания — поиск ошибок в новых устройствах. Специалисты, которые смогут обойти их защиту и найти критичные уязвимости, получат до миллиона рублей. «Яндекс» также увеличил вознаграждение за найденные уязвимости в других устройствах, например в «Станции Мини» с часами или «Станции Макс». Сумма зависит от критичности ошибки.

В 2023 г. «Яндекс» инвестировал в цифровую безопасность более 6 млрд руб. — это вдвое больше, чем годом ранее. Эти деньги пошли на разработку защищенных систем хранения данных, развитие технологий защиты от DDoS-атак и мошенничества, системы управления доступами и другие важные направления.

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«Охота за ошибками» — постоянная программа «Яндекса» по поиску уязвимостей. Любой желающий может попробовать найти уязвимость в продуктах компании, сообщить о ней и получить награду. Такой подход позволяет постоянно повышать надежность сервисов и вовремя узнавать о возможных рисках.