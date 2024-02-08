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ELMA получила лицензию ФСТЭК на разработку СЗКИ

Компания-разработчик Low-code-платформы ELMA365 получила лицензию ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации.

Событие стало значимым этапом для вендора: ELMA работает с крупными заказчиками, для которых вопросы безопасности ИТ-инфраструктуры и данных значительно влияют на процесс принятие решений. Лицензия предоставляет компании не только право на будущую разработку программных средств защиты информации, но также позволяет проводить сертификацию ФСТЭК на подтверждение отсутствия недекларированных возможностей, несущих скрытые риски при эксплуатации ПО, и подтвердить правильность работы функций безопасности.

Для компаний, являющихся субъектами КИИ, и в госсекторе, где происходит активный переход на российское ПО, лицензия ФСТЭК является гарантом соблюдения требований по защите конфиденциальной информации со стороны вендора. А также позволяет таким заказчикам рассматривать ELMA365 как защищенное средство обработки конфиденциальной информации, такой как коммерческая тайна, персональные данные и многое другое.

«Лицензия поможет включить в число клиентов тех, кому критически важно соблюсти требования безопасности. Мы рады, что доказали соответствие всем критериям и компетентность нашей команды. Теперь для нас открыта возможность разрабатывать СЗКИ, которые смогут быть сертифицированы ФСТЭК», – сказала Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365 Platform.

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