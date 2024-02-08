«МСофт» и Identity Blitz заключили соглашение о технологическом партнерстве

Компания «МСофт», поставщик MFlash, решения для защищенного файлового обмена, и Identity Blitz, разработчик сервера аутентификации Blitz Identity Provider, заключили технологическое партнерство. Сотрудничество направлено на предоставление организациям нового уровня защиты при файловом обмене. Об этом CNews сообщили представители «МСофт».

Интеграция с сервером аутентификации Blitz Identity Provider позволит пользователям MFlash использовать преимущества технологии единого входа (SSO) и усиленной аутентификации, что сделает процесс работы более удобным и безопасным, требуя запоминания только одного пароля при аутентификации в ОС. Гибкое конфигурирование политик усиленной аутентификации позволит повысить безопасность и при этом определить подходящие для организации сценарии.

Платформа MFlash оптимизирует процесс корпоративного файлового обмена как внутри организации, так и с внешними контрагентами. Решение разворачивается в сетевом периметре, а в процессе файлового обмена корпоративные политики ИБ применяются для всех участников процесса. При взаимодействии с цепочкой поставщиков в едином цифровом пространстве крайне важно учитывать уровень защищенности контрагента.

«МСофт» – российская компания, которая 12 лет занимается разработкой и исследованиями в области обмена данными. Платформа MFlash используется в компаниях из сфер: финансы, промышленность, телеком, нефтегаз, логистика, и пр.

В MFlash встроен и развивается ряд механизмов для контроля и безопасности процесса файлового обмена. Однако для гарантии комплексной защиты нужны дополнительные меры за счет целевых технологических партнерств с лидерами рынка ИБ. Технологическое сотрудничество с Identity Blitz привносит опыт в области управления идентификации, аутентификации и контроля доступа.

«При работе с технологическими партнерами мы стремимся сохранить равновесие между удобством сервиса для пользователей и безопасностью, — сказал Владимир Емышев, директор по развитию «МСофт». – Взаимодействие MFlash с решением Blitz Identity Provider упрощает процесс аутентификации пользователей MFlash, при этом усиливает безопасность и снижает риски компрометации УЗ сотрудников».

«Технологическое сотрудничество с «МСофт» отражает наш общий приоритет в сочетании передовых технологий безопасности и удобства. Интеграция Blitz Identity Provider с MFlash открывает новые горизонты для развития безопасных технологических платформ и позволяет предложить клиентам сочетание удобства и защиты, необходимых в современном цифровом мире», – отметил Михаил Ванин, генеральный директор компании Identity Blitz.