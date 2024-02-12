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ActiveCloud и Positive Technologies заключили партнерское соглашение

ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов из России и Белоруссии, объявила о начале партнерства с компанией Positive Technologies. В рамках сотрудничества ActiveCloud сможет предоставить своим клиентам PT Cloud Application Firewall – облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений.

Благодаря сотрудничеству клиенты ActiveCloud смогут получить доступ к проверенному и надежному решению, обеспечивающему защиту от внешних киберугроз и атак нулевого дня. Поскольку продукт не предполагает ограничений по направлению деятельности компании и размеру бизнеса, он подойдет для большинства текущих клиентов и поспособствует привлечению новых.

Партнерство предполагает не только внедрение продукта, но и его сопровождение на всех этапах. Например, специалисты ActiveCloud смогут организовать бесплатное тестирование и пилотный проект, подобрать тариф и персонализировать настройки, а также оказывать техническую поддержку в режиме 24/7.

«Обеспечение информационной безопасности — одна из ключевых задач современного бизнеса. Positive Technologies является лидером на рынке результативной кибербезопасности, в связи с чем мы особенно рады объявить о начале партнерства и предложить клиентам их облачное решение для защиты веб-приложений. С PT Cloud Application Firewall заказчики смогут значительно повысить отказоустойчивость, так как реагирование на угрозу происходит еще до того, как нанесен существенный ущерб. Продукт надежен, конкурентоспособен и технологичен», — отметил Антон Грецкий, директор по информационной безопасности ActiveCloud.

«Спрос на сервисную модель потребления продуктов класса Web Application Firewall из года в год стабильно растет. PT Cloud Application Firewall дает возможность бизнесу любого размера быстро защитить свои веб-приложения решением enterprise класса, при этом не требуя больших ресурсов и инвестиций. Уверены, что ActiveCloud, наш новый технологическим партнер, обладая необходимой экспертизой и профессиональной командой, обеспечит персональный подход и высокий уровень сервиса для своих клиентов», — сказал Денис Прохорчик, директор направления по развитию бизнеса облачных продуктов Positive Technologies.

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