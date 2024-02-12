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«АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart

«АМТ-Груп» объявила о получении сертификата ФСТЭК по уровню доверия 4 на устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode Smart. Работы по сертификации были успешно завершены в конце 2023 г.

Полученный сертификат позволяет применять АПК InfoDiode Smart для защиты конфиденциальной информации, объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и опасных производственных объектов (ОПО) на предприятиях различных отраслей – в государственных структурах, органах власти, промышленности, топливно-энергетическом комплексе, оборонно-промышленном комплексе, финансовой отрасли и других организациях корпоративного сектора. В частности, АПК InfoDiode Smart может использоваться для защиты автоматизированных систем до класса 1 Г, систем защиты персональных данных до 1 уровня защищенности, государственных информационных систем до 1 класса, а также систем АСУ ТП до 1 класса включительно. Такие устройства могут эффективно применяться для комплексной защиты КИИ, ОПО, удовлетворяя требованиям ФЗ от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Комплекс однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode Smart – собственная разработка «АМТ-Груп» в составе линейки продуктов InfoDiode. Решение предназначено для обеспечения защиты данных в локально-вычислительных сетях посредством изоляции критичных сегментов сети с сохранением возможности межсетевого взаимодействия. Комплекс представляет собой 1U rack mount устройство с установленным программным обеспечением InfoDiode. Ключевой функцией АПК InfoDiode Smart является возможность передачи промышленных протоколов – OPC UA/DA, Modbus, IEC-104, MQTT, FTP и др. Передача данных, в том числе, обеспечивается и в рамках интеграции с распространенными на российском рынке отечественными SCADA системами. Среди функций комплекса сохранена также и принципиальная возможность транслировать файловый поток и UDP-трафик.

Продукты линейки IndoDiode успешно решают задачи обеспечения информационной безопасности более, чем на 50 российских и зарубежных предприятиях. Одно из крупнейших внедрений АПК InfoDiode Smart – на предприятиях ERG («Евразийская Группа»), компании в сфере добычи и переработки природных ресурсов Республики Казахстан, где АПК InfoDiode Smart обеспечивает безопасную интеграцию SCADA систем, находящихся в пределах периметра КИИ, и внешних потребителей информации за периметром КИИ.

«В условиях роста количества угроз для критической инфраструктуры нашей страны появление сертифицированных решений такого класса позволяет организациям и предприятиям пополнить свой портфель эффективных средств защиты и добиться комплексной физической изоляции информационных систем и объектов КИИ, сохранив получение с них нужной информации. Применение АПК InfoDiode Smart позволит объектам КИИ и ОПО выстроить на его базе комплексную инфраструктуру информационного обмена в условиях гарантированной физической изоляции опасных производственных объектов, систем АСУ ТП, критической ИТ-инфраструктуры», – сказал Александр Гольцов, генеральный директор «АМТ-Груп».

На данный момент в линейке продуктов InfoDiode «АМТ-Груп» представлено три больших класса устройств, каждый из которых имеет сертификат ФСТЭК УД (4) и успешно решает свой набор задач: InfoDiode – аппаратное решение, гарантирующее защиту на аппаратном уровне и эффективно решающее задачу по передаче UDP, Syslog, SPAN трафика за пределы КИИ; InfoDiode Pro – решение для передачи значимых файловых потоков, дистрибутивов, реплик ВМ и баз данных, электронной почты, бэкапов и т.п. из доверенного сегмента вовне; InfoDiode Smart – решение для передачи за пределы периметра КИИ промышленных и специфических протоколов, в том числе видео, для интеграции SCADA систем, организации удаленных ситуационных центров за границей периметра, в условиях гарантированной изоляции КИИ.

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