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ГК «Солар» выявила свыше 5 тыс. вредоносных сайтов, принимающих электронную оплату

Александр Вураско, руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар»: «В результате мониторинга внешней цифровой среды в интересах клиентов в 2023 г. эксперты Solar Aura выявили 5376 вредоносных интернет-ресурсов, принимающих электронную оплату от пользователей. Всего в копилке сервиса имеются ретроспективные сведения о 13 тыс. банковских картах и мерчантах (счета, которые позволяют принимать платежи с помощью карт), задействованных в противоправной активности».

Большинство (96%) обнаруженных вредоносных сайтов связано с незаконным игорным бизнесом. Остальные 4% приходятся на фишинг, различного рода мошеннические ресурсы, а также фейковые криптообменники. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Большая часть ресурсов (88%) использует для приема платежей карты дропов (подставных лиц, чьи карты используются для мошеннических транзакций). Причем процесс работы с картами дропов автоматизирован. Например, некоторые платежные шлюзы, обслуживающие онлайн-казино, используют пулы из нескольких десятков карт, выпущенных различными банками. Остальные 12% сайтов применяют интернет-эквайринг».

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: «Безопасная разработка программного обеспечения», «Управление доступом», «Защита корпоративных данных», «Детектирование угроз и хакерских атак». Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOCSolar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.

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