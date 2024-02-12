Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю
|

Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager теперь доступны в RuStore

Kaspersky Who Calls и Kaspersky Password Manager для смартфонов на Android появились в RuStore — официальном российском магазине приложений. Kaspersky Who Calls защищает от телефонного спама и звонков с подозрением на мошенничество, в том числе в мессенджере. Благодаря Kaspersky Password Manager пользователи могут создавать надёжные пароли и безопасно их хранить.

Kaspersky Who Calls прямо во время вызова отображает на экране название организации (если номер есть в базе решения), её категорию — например, медицинские учреждения / такси, а также репутацию (есть ли жалобы на спам). Таким образом пользователь может не тратить время на нежелательные звонки и обезопасить себя от телефонного мошенничества. В решении реализована защита от нежелательных звонков в WhatsApp (принадлежит компании Meta, её деятельность признана экстремистской и запрещена в России), пользователям премиум-версии для Android также доступна защита от SMS-фишинга.

Kaspersky Password Manager позволяет создавать надёжные пароли, безопасно хранить полученные комбинации (логин и пароль) и конфиденциальные документы (фотографии, скан паспорта или реквизиты банковской карты) в зашифрованном виде. Для доступа к этому хранилищу требуется отдельный мастер-пароль. Также с помощью менеджера паролей можно настроить автоматическое заполнение данных, чтобы быстро входить в учётные записи на сайтах и в приложениях. В прошлом году в Kaspersky Password Manager появилась функция генерации одноразовых цифровых кодов для двухфакторной аутентификации.

«Обеспечение безопасности аккаунтов и защита от телефонного мошенничества — крайне важные аспекты с точки зрения построения системы цифровой защиты. Мы рады, что теперь, благодаря появлению в RuStore ещё двух наших решений — помимо Kaspersky для Android, у россиян появилась возможность значительно повысить уровень кибербезопасности. Мы стремимся к тому, чтобы делать цифровое пространство максимально защищённым и комфортным для пользователей», — сказал Сергей Пиккат-Ордынский, руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

«Лаборатория Касперского» также предоставляет цифровую защиту в формате единого решения — Kaspersky. Пользователи могут выбирать из трёх тарифных планов: Kaspersky Standard, Kaspersky Plus и Kaspersky Premium.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» внедрил систему для автоматизации науки

Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Выпущена флешка с функцией самоуничтожения для параноиков, хакеров и журналистов. Видео

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох

Китайская шпионская группировка пять лет хозяйничала в критической инфраструктуре США

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще