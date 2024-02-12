Servicepipe получила лицензии ФСТЭК

Российская компания Servicepipe, специализирующаяся на выявлении и фильтрации автоматизированных кибератак на веб-ресурсы, получила лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ на осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (СЗКИ) и деятельности по технической защите конфиденциальной информации (ТЗКИ). Лицензии предоставлены бессрочно приказом ФСТЭК №69-л от 7 февраля 2024 г.

Согласно полученным лицензиям ФСТЭК, Servicepipe имеет право разрабатывать и производить программные (программно-технические) средства защиты информации, защищенные программные (программно-технические) средства обработки информации, а также программные (программно-технические) средства контроля защищенности информации, оказывать техническую поддержку. Кроме того, компания вправе оказывать услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации, работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении средств и систем информатизации; помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите; защищаемых помещений.

«Получение лицензий ФСТЭК — важный шаг для Servicepipe. Являясь одним из лидером отечественного рынка по защите от автоматизированных кибератак на веб-ресурсы, мы всегда стремились, чтобы наши решения не уступали (а в чем-то и превосходили) зарубежные аналоги. Получение лицензий ФСТЭК для нас — своего рода знак качества, подтверждение, что наши продукты соответствуют самым строгим требованиям по разработке средств защиты информации и технической защите конфиденциальной информации», — отметил коммерческий директор Servicepipe Данила Чежин.