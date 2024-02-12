Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Госрегулирование
|

Servicepipe получила лицензии ФСТЭК

Российская компания Servicepipe, специализирующаяся на выявлении и фильтрации автоматизированных кибератак на веб-ресурсы, получила лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ на осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (СЗКИ) и деятельности по технической защите конфиденциальной информации (ТЗКИ). Лицензии предоставлены бессрочно приказом ФСТЭК №69-л от 7 февраля 2024 г.

Согласно полученным лицензиям ФСТЭК, Servicepipe имеет право разрабатывать и производить программные (программно-технические) средства защиты информации, защищенные программные (программно-технические) средства обработки информации, а также программные (программно-технические) средства контроля защищенности информации, оказывать техническую поддержку. Кроме того, компания вправе оказывать услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации, работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении средств и систем информатизации; помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите; защищаемых помещений.

«Получение лицензий ФСТЭК — важный шаг для Servicepipe. Являясь одним из лидером отечественного рынка по защите от автоматизированных кибератак на веб-ресурсы, мы всегда стремились, чтобы наши решения не уступали (а в чем-то и превосходили) зарубежные аналоги. Получение лицензий ФСТЭК для нас — своего рода знак качества, подтверждение, что наши продукты соответствуют самым строгим требованиям по разработке средств защиты информации и технической защите конфиденциальной информации», — отметил коммерческий директор Servicepipe Данила Чежин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба

Выпущена флешка с функцией самоуничтожения для параноиков, хакеров и журналистов. Видео

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

Китайская шпионская группировка пять лет хозяйничала в критической инфраструктуре США

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще